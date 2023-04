Meteo, 20 aprile con maltempo al Nord: tornano piogge e temporali

La perturbazione numero 5 del mese, in movimento da est verso ovest sull’Europa centrale, investe anche il Nord Italia, portando già nella notte un deciso peggioramento con le precipitazioni tanto attese al Nord-Ovest, ma sotto forma di piogge e temporali anche di forte intensità, con un brusco calo termico e nevicate su Alpi e Prealpi. Nel corso della giornata di giovedì 20 aprile una certa instabilità insisterà anche nelle zone interne del Centro-Sud. Venerdì tempo in graduale miglioramento al Nord, con fenomeni in attenuazione entro il pomeriggio. Il fine settimana si aprirà con una giornata di sabato caratterizzata da tempo in prevalenza stabile da nord a sud e con temperature in rialzo nelle regioni settentrionali, mentre in gran parte del Centro-Sud nei prossimi giorni il clima resterà in generale mite, con poche variazioni. Per domenica si profila l’arrivo di un’altra perturbazione al Nord, che, secondo i dati attuali, si sposterà lunedì lungo le regioni centrali e meridionali della Penisola.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 20 aprile

Giornata di maltempo nelle regioni settentrionali, con piogge e rovesci diffusi, anche di forte intensità e possibili temporali, più probabili tra Veneto ed Emilia Romagna; neve su Alpi e Prealpi a quote variabili tra 1400 e 1700 metri. Locali temporali pomeridiani in sviluppo nelle zone interne del Centro, in Puglia e nell’Appennino meridionale. Tempo più soleggiato nelle Isole, lungo le coste del Centro e nel resto del Sud. Temperature massime in sensibile calo al Nord, stazionarie o in leggero aumento al Centro-Sud. Venti in rinforzo da sud o sud-est. Mossi i mari settentrionali e i canali delle Isole, poso mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per venerdì 21 aprile

Venerdì fino al mattino cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, con piogge e rovesci in attenuazione; residue nevicate sulle Alpi centrali e orientali da 1600/1700 metri. Nel pomeriggio qualche rovescio isolato potrà insistere sulle zone alpine e all’estremo Nord-Est. Condizioni di tempo stabile nel resto del Paese, con possibili acquazzoni nell’appennino centrale. Temperature massime in rialzo in gran parte del Nord, tranne in Emilia Romagna; lievi aumenti anche al Centro e al Sud.