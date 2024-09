Meteo, 2 settembre più instabile ma ancora molto caldo

Con il parziale indebolimento dell’Anticiclone Africano e l’arrivo sull’Italia di correnti a tratti più umide e instabili, si attenua gradualmente il caldo anomalo (ma con temperature ancora ovunque oltre la media climatica) e aumenta il rischio di temporali, già da lunedì al Centro-Nord e martedì anche al Sud e in Sicilia, con fenomeni anche di forte intensità per effetto della notevole energia disponibile a seguito delle temperature molto elevate delle superfici marine e dell’atmosfera. Quella di mercoledì si preannuncia come una giornata di tempo estivo, caldo e generalmente stabile, con soltanto lo sviluppo di temporali pomeridiani sui rilievi. Una perturbazione più intensa e organizzata potrebbe portare una fase di maltempo giovedì in parte del Centro-Nord, ma attendiamo ulteriori aggiornamenti per i dettagli.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 2 settembre

Al mattino nuvole in aumento al Nord-Ovest, al Centro e Sardegna, con piogge sparse e locali temporali in Piemonte, Liguria, coste toscane e nord della Sardegna. Poco nuvoloso nel resto del Paese. Da metà giornata aumento dell’instabilità e del rischio di rovesci e temporali anche su tutto l’arco alpino, in Veneto, Emilia Romagna, regioni centrali, Sardegna e Appennino meridionale, con il rischio di fenomeni di forte intensità (locali nubifragi e grandine). In serata cessano quasi ovunque le precipitazioni. Temperature in diminuzione al Nord, in Sardegna e regioni tirreniche. Venti in prevalenza deboli, con possibili raffiche nelle aree temporalesche.

Previsioni meteo per martedì 3 settembre

Martedì Ampie zone di sereno al mattino al Centro-Nord; nuvole al Sud, qualche rovescio o temporale nel basso versante tirrenico e in Sicilia. Nel pomeriggio il sole resiste sulla pianura lombarda, in Emilia, Veneto e lungo il medio e alto Adriatico; poche nuvole anche sulle coste del Centro Italia; rovesci e temporali su Alpi, Appennini, interno del Centro-Sud e delle Isole. In serata ancora nuvole e temporali in su Alpi del Nord-Ovest e in Piemonte. Temperature in calo al Sud e Isole, poche variazioni altrove. Valori massimi per lo più tra 28 e 33 gradi.