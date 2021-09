Dopo un inizio di settimana all’insegna della variabilità, la pressione atmosferica è tornata temporaneamente ad aumentare sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, dove la giornata di oggi sarà in generale stabile. Le temperature saranno prossime ai 30 gradi e potranno anche superare questa soglia sul versante tirrenico e sulle Isole, mentre lungo il versante adriatico resteranno più contenute.

Tra venerdì e sabato si profila tuttavia un graduale peggioramento del tempo al Centro-Sud per l’arrivo dal Mediterraneo occidentale di una perturbazione (la numero 1 di settembre) che domani porterà alcune precipitazioni fra la Sardegna e il settore del medio Tirreno per poi estendersi entro sabato a parte del Centro-Sud, dove si prospetta un deciso aumento dell’instabilità.

Previsioni per giovedì 2 settembre

Giornata prevalentemente stabile e soleggiata, a parte delle velature di passaggio e un po’ di nuvole più compatte che anticiperanno la perturbazione in avvicinamento interessando la Sardegna e le zone montuose, specialmente l’arco alpino. Non si escludono isolate e brevi piogge in Sardegna e sulle Alpi occidentali.

Temperature senza grandi variazioni: valori per lo più compresi fra 25 e 30 gradi con possibili punte di 31-32 gradi nel settore tirrenico e locali picchi anche più elevati sulle Isole. Venti moderati settentrionali intorno alla Puglia, da est o sud-est tra il Canale di Sicilia e la Sardegna.

Previsioni per venerdì 3 settembre

Resistono le schiarite per gran parte della giornata sulle regioni adriatiche, all’estremo Sud e in Sicilia. Cielo più nuvoloso nel resto d’Italia con le nubi più compatte nelle zone più occidentali; isolate piogge o rovesci saranno possibili sui rilievi del Nord-Ovest, in Sardegna e nelle zone costiere del Lazio.

Temperature massime in leggero calo in Sardegna; valori sempre compresi fra 25 e 30 gradi con possibili punte leggermente superiori sui settori tirrenici e sulle Isole. Ventoso in Sicilia e Sardegna.