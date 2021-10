Meteo, 2 ottobre con poche piogge e clima mite

Nel fine settimana è previsto sull’Italia un aumento della nuvolosità, specie al Nord e sul settore tirrenico, per l’avvicinarsi di una vasta e intensa perturbazione atlantica (la n. 1 di ottobre.); tuttavia le piogge saranno poche e di breve durata, limitate alle due isole maggiori, alle regioni tirreniche e a quelle settentrionali. La parte più attiva della perturbazione transiterà nel corso della giornata di lunedì, muovendosi da ovest verso est e andando a coinvolgere inizialmente il Nord-Ovest e poi successivamente anche il Nord-Est, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. Il clima resterà mite per il periodo, nonostante il graduale peggioramento. Le temperature faranno registrare valori nella norma o leggermente al di sopra con punte di 26-27 gradi al Centro-Sud. La perturbazione in arrivo sul nostro paese sarà infatti preceduta da un moderato rinforzo di venti caldi meridionali.

Previsioni meteo per sabato 2 ottobre

Nubi in graduale aumento a partire dai settori occidentali della penisola; ampie schiarite resisteranno soprattutto lungo il versante adriatico e ionico. Tempo molto instabile in Sicilia con numerosi rovesci o temporali; qualche pioggia interesserà anche Sardegna, Liguria, zone costiere di Toscana e Lazio, Alpi del Piemonte, Appennino centro-settentrionale. Temperature senza grandi variazioni e in generale oltre le medie stagionali; al Centro-Sud si toccheranno punte massime di 26-27 gradi. Venti ovunque deboli, salvo temporanei rinforzi nelle eventuali aree temporalesche. Mari poco mossi.

Previsioni meteo per domenica 3 ottobre

Molte nubi al Nord, regioni tirreniche e Sicilia con un cielo fino a localmente nuvoloso o molto nuvoloso. Instabile con piogge anche a carattere di rovescio o temporale in Sicilia e Calabria; piogge più deboli e isolate al Nord-Ovest, Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia e al mattino anche lungo le coste tirreniche. In gran parte soleggiato in Sardegna e medio-basso versante adriatico. Temperature senza variazioni di rilievo con clima mite per il periodo. Venti meridionali in moderato rinforzo. Mari di ponente e Adriatico centro-settentrionale tendenti a diventare mossi.