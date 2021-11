Meteo, 2 novembre di tregua, nuovo peggioramento da domani

Dopo una giornata di Ognissanti segnata da maltempo localmente intenso, in questo martedì 2 novembre osserveremo un generale miglioramento delle condizioni meteo.

La tregua è tuttavia destinata a durare poco, e nella giornata di domani una nuova intensa perturbazione (la n.2 del mese) che investirà l’Italia rinnovando una condizione di diffuso maltempo, specialmente al Centro-Nord, in Sardegna e Campania; il Sud e la Sicilia resteranno ai margini con tempo più stabile.

Questo secondo sistema perturbato sarà seguito da aria fredda di origine polare, causerà quindi un calo delle temperature specialmente al Centro-Nord; il clima si manterrà mite invece sui settori meridionali coinvolti dalla risalita di una massa d’aria relativamente calda di origine africana.

Le previsioni meteo per martedì 2 novembre

Oggi tempo in generale miglioramento. Nella prima parte della giornata residue piogge isolate sull’estremo Nord-est, tra levante ligure e alta Toscana, e sul basso Tirreno, ma in generale rapida attenuazione; poco nuvoloso altrove. Basso rischio di piogge ovunque nel pomeriggio; qualche pioggia possibile sull’alta Toscana.

Temperature massime in temporaneo rialzo al Nord; clima mite al Sud. Venti ancora moderati o tesi sui mari di ponente e sullo Ionio; mari localmente molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 novembre

Domani prevalenza di cieli nuvolosi sull’Italia, con qualche schiarita solo su Sicilia ed estremo Sud. Piogge sparse e intermittenti al Centro-Nord con i fenomeni più intensi accompagnati da temporali su Sardegna, Lazio, Campania e Abruzzo. Tornerà la neve sulle Alpi con quota neve oltre i 1600 metri e fenomeni di debole intensità.

Temperature in calo al Centro-Nord. Venti in rinforzo al Centro-Sud, in prevalenza di Scirocco o Libeccio.