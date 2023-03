Meteo, 2 marzo con piogge diffuse e localmente intense: le zone più a rischio

Il vortice di bassa pressione posizionato in prossimità della Sardegna mantiene condizioni meteo instabili praticamente in tutta Italia, con nuvolosità diffusa, molte piogge e venti ancora intensi sui mari a ovest della nostra Penisola.

Per venerdì si conferma un miglioramento sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del Paese non mancheranno rovesci e temporali, più intensi in Sicilia. Sabato l’instabilità sarà concentrata nelle regioni del Sud e in Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 2 marzo

Oggi al mattino parziali schiarite in Puglia e Calabria; nuvolosità nel resto del Paese, più compatta al Nord, con deboli nevicate su Alpi occidentali, Prealpi venete e lombarde oltre 700/1000 metri e qualche pioggia su bassa Lombardia e Veneto; rovesci e temporali su Lazio, Campania e Isole. Tra pomeriggio e sera migliora gradualmente in gran parte del Nord, con piogge più insistenti in Romagna; instabilità pomeridiana al Centro-Sud, specie nelle regioni tirreniche e in Sardegna; nevicate sull’Appennino centrale a 1200/1400 metri.

Temperature minime in rialzo al Nord, in calo al Sud; massime in aumento al Centro-Nord. Venti ancora moderati o forti sui mari di ponente, in rotazione antioraria intorno al minimo di pressione centrato a est della Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 3 marzo

Venerdì tempo in deciso miglioramento al Nord; in prevalenza nuvoloso altrove, con piogge e temporali sparsi, più probabili e localmente intensi sul medio e basso versante adriatico, in Sardegna e soprattutto Sicilia; nevicate sull’Appennino centrale oltre 1200/1300 metri. Temperature massime in rialzo al Nord. Venti in generale attenuazione entro fine giornata.