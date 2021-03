Meteo, 2 marzo soleggiato quasi ovunque

Anticiclone protagonista anche nella giornata di domani, con clima primaverile e condizioni meteo stabili. Qualche nuvola in più specie sulle Isole maggiori

L'anticiclone continua a dominare la scena meteo, e anche nella giornata di domani - martedì 2 marzo - determinerà condizioni stabili con tanto sole e un clima dal sapore primaverile. Qualche nuvola in più è attesa in particolare sulle Isole maggiori, con annuvolamenti più localizzati anche su parte del Sud e sul medio Adriatico.

La situazione meteo è destinata a cambiare gradualmente nella seconda parte della settimana, ed entro il weekend l'Italia sarà raggiunta da una massa d'aria fredda che determinerà un calo termico sensibile soprattutto al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per martedì 2 marzo

Domani prevarrà ancora il bel tempo in gran parte d’Italia, con nuvole sparse possibili soprattutto sulla Sardegna e la Sicilia. Qualche annuvolamento potrà interessare, più localmente, anche la Calabria, la Basilicata e il versante del medio e basso Adriatico.

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Soffieranno venti moderati al Sud e sulle Isole maggiori, in prevalenza orientali; saranno mossi lo Ionio, il Canale di Sicilia, il Mare e il Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 marzo

Condizioni meteo stabili in tutte le regioni, con prevalenza di sole in gran parte del Paese. Qualche annuvolamento in più è atteso sulle Isole maggiori, specie nelle zone interne.

Le temperature saranno per lo più stabili, con massime un poco al di sopra delle medie stagionali. Venti tesi di Scirocco nei Canali delle Isole, dove i mari saranno mossi o molto mossi; venti settentrionali a tratti moderati su Ionio, Canale d'Otranto e basso Adriatico.