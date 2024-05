Meteo: giovedì 2 maggio diffuso maltempo. Piogge, venti e neve: ecco dove

Una nuova perturbazione (la numero 1 del mese) oggi (giovedì 2 maggio) attraverserà l’Italia, portando diffuso maltempo, con le piogge più intense e insistenti al Nord e sulle regioni tirreniche: la fase perturbata sarà anche caratterizzata da venti intensi e da nevicate sulle zone alpine, comunque solo a quote elevate, mentre le temperature pomeridiane caleranno ulteriormente in gran parte del Paese, posizionandosi in numerose località al di sotto della norma.

Il passaggio di questa perturbazione lascerà sull’Italia un’atmosfera decisamente instabile che anche nella giornata di venerdì 3 rendendo possibili numerosi rovesci e temporali, specie nelle ore centrali del giorno. Sabato 4 tempo in miglioramento, sebbene con qualche pioggia al Nord lambito da un’altra perturbazione in movimento al di là delle Alpi, poi domenica 5 prevalenza di tempo soleggiato in gran parte d’Italia e temperature in diffuso e sensibile rialzo.

Le previsioni meteo per giovedì 2 maggio

Nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Sud. Nel corso del giorno rovesci e temporali praticamente su tutte le regioni, più insistenti e diffusi al Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna.

Temperature massime in ulteriore diminuzione in gran parte d’Italia, con valori anche al di sotto della norma, specie al Centro e al Nord. Ventoso per venti occidentali o di Libeccio soprattutto sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 3 maggio

Nuvole su gran parte d’Italia, comunque alternate a sprazzi di tempo bello. Al mattino piogge sparse sulle aree alpine e prealpine del Nord-Est con quota neve oltre i 1800 metri, rovesci e temporali sulle regioni centrali tirreniche e Campania; durante il pomeriggio instabilità più diffusa soprattutto sulle zone interne, con locali sconfinamenti delle piogge verso le coste. Schiarite nelle Isole.

Temperature minime in generale calo; valori massimi in lieve aumento al Nord-Ovest e Sardegna, in ulteriore lieve calo altrove, con un calo più sensibile in Sicilia. Giornata ventosa al Sud e sulle isole, in particolare venti intensi occidentali sul medio e basso mar Tirreno.