Meteo 2 maggio: ancora piogge e temporali in molte regioni. Le previsioni nei dettagli

L’intensa perturbazione che ha raggiunto l’Italia insiste a ridosso del nostro Paese, accompagnata da un vortice di bassa pressione: dopo aver provocato forte maltempo nella giornata del Primo Maggio, anche oggi sarà responsabile di condizioni meteo instabili o perturbate al Nord-Est e al Centro-Sud. In particolare ci sarà il rischio di forte maltempo, con possibili temporali, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e nelle Isole Maggiori.

Per mercoledì è atteso un progressivo miglioramento che si estenderà a tutto il Nord, mentre al Centro-Sud e in Sicilia proseguirà il rischio di rovesci o temporali. Solo da giovedì la perturbazione si allontanerà finalmente dall’Italia verso i Balcani e l’alta pressione, in rinforzo, sarà garante di tempo in prevalenza stabile e soleggiato; i venti tenderanno a perdere di intensità e le temperature aumenteranno.

Le previsioni meteo per martedì 2 maggio

Miglioramento al Nord-Ovest, con ampi rasserenamenti e possibili locali rovesci pomeridiani sulle Prealpi lombarde; nuvolosità irregolare e qualche pioggia in Toscana; tempo molto instabile o perturbato altrove, con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge diffuse; possibilità di temporali su Lazio, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia orientale.

Temperature in netto rialzo al Nord-Ovest, in ulteriore calo in Sicilia. Ventoso per venti di Maestrale su Isole e Tirreno, Bora su alto Adriatico, Scirocco su Ionio e basso Adriatico. Mari molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 maggio

Domani deciso miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, con cieli sereni o poco nuvolosi; tendenza a schiarite anche sul nord della Toscana. Ancora tempo instabile con il rischio di piogge sparse e rovesci sul resto del Centro-Sud, in Sicilia e in Sardegna; le piogge più intense con il rischio di temporali sono attualmente previste sul Lazio.

Temperature in calo sul settore adriatico, valori in aumento al Nord e in Toscana anche oltre i 20 gradi. Venti in prevalenza settentrionali, ma ancora insistenza dello Scirocco in Puglia.