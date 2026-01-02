Meteo, 2 gennaio con piogge su alcune regioni: ecco quali

Cambio di scenario meteo sull'Italia per l’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 1 di gennaio) dal Mediterraneo occidentale. Questa stessa perturbazione venerdì porterà maltempo sulle regioni tirreniche, mentre rimane tutt’ora incerta la traiettoria che seguirà nel corso del weekend, anche se al momento sembra probabile che, nell’attraversare la nostra Penisola, coinvolga prevalentemente il Centro-Sud, dove quindi sabato e domenica potrebbero arrivare abbondanti piogge.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 2 gennaio

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del girono piogge sparse su Levante Ligure, Toscana, Umbria, Lazio Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Calabria Tirrenica e, solo al mattino, anche Sicilia. Temperature minime con poche variazioni al Nordovest, dove sono probabili nuove gelate notturne, in sensibile rialzo invece nel resto d’Italia; massime ovunque in crescita, anche al di sopra della norma in molte zone del Centro-Sud.