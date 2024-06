Meteo: 2 e 3 giugno instabili. Da mercoledì 5 alta pressione e clima estivo!

Sarà una domenica 2 giugno contrassegnata dalla presenza di un vortice di bassa pressione (perturbazione n. 1 del mese) con centro in prossimità della Corsica che in giornata determinerà un aumento dell’instabilità in gran parte del Centro-Nord e su parte del Sud peninsulare. Nel corso di domani (lunedì 3 giugno) la depressione tenderà a trasferirsi in direzione della penisola balcanica con condizioni di locale instabilità ancora presenti su Alpi, Nord-Est, Appennini e regioni adriatiche. Martedì 4 un ulteriore impulso instabile transiterà al Nord con qualche effetto più marginale anche nelle zone interne del Centro.

In seguito, da mercoledì 5, si confermerebbe il rinforzo di un’alta pressione in estensione dal Nord Africa e associata ad aria più calda di origine subtropicale con stabilità diffusa e temperature in aumento verso valori oltre la norma. Il clima pienamente estivo sarà caratterizzato da punte vicine ai 30 gradi al Nord e valori anche superiori al Centro-Sud; i picchi più elevati potrebbero interessare verso la fine della settimana la Sardegna dove lo Scirocco potrebbe spingere il termometro anche ben oltre i 35 gradi. Tra domenica 9 e lunedì 10 l’alta pressione potrebbe indebolirsi al Nord.

Le previsioni meteo per domenica 2 giugno

Dopo un inizio di giornata con qualche rovescio essenzialmente solo sulla Puglia e sulla Sardegna meridionale e la presenza di schiarite localmente anche ampie, specie in Val Padana, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità e dell’instabilità con fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale che risparmieranno solo l’estremo Sud e, altrove, potranno risultare più diffusi lungo le Alpi, tra la Lombardia, il Veneto e l’Emilia, nell’interno della Toscana e nella fascia tra il basso Lazio, l’Abruzzo, il Molise e il nord della Puglia.

Temperature in lieve calo al Nordovest, in Emilia Romagna e Sardegna. Venti fino a moderati al Sud, di Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 3 giugno

Prosegue l’instabilità con locali rovesci o temporali al Nord, specialmente sui rilievi, sull’Appennino centrale e sul medio versante adriatico fino a lambire in forma isolata la Puglia. In giornata tendenza a maggiori schiarite sul settore tirrenico e al Sud. In serata generale miglioramento con piogge sostanzialmente assenti.

Temperature in calo al Nordest e sul basso Tirreno, per lo più in rialzo su estremo Nordovest, regioni centrali e Sardegna. Venti fino a moderati di Maestrale in Sardegna e nel Cansale di Sicilia.