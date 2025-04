Meteo: mercoledì 2 ancora piogge ma venti più deboli. Poi parentesi primaverile

Il vortice di bassa pressione formatosi in prossimità del Sud Italia a causa dell’aria fredda giunta dai Balcani, mantiene condizioni di instabilità anche mercoledì 2 al Centro-Sud, con fenomeni più isolati, ma ancora localmente intensi, e venti in attenuazione. Le temperature, scese temporaneamente al di sotto delle medie stagionali, tendono a risalire a partire dal Centro-Nord. Tra giovedì 3 e sabato 5, con l’espansione dell’alta pressione e di una massa d’aria mite sul nostro Paese, tornerà un clima primaverile, con tempo in prevalenza soleggiato.

Per domenica 6 invece anche gli ultimi dati a nostra disposizione indicano il probabile arrivo di un fronte freddo, che scivolando dall’Europa nord-orientale verso i Balcani, coinvolgerà anche l’Italia, con una nuova fase instabile e un brusco calo termico con forti venti settentrionali. Si tratta comunque di un’evoluzione ancora caratterizzata da un certo margine di incertezza, quindi per una conferma e maggiori dettagli si rimanda ai prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 aprile

Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso al Nord-Ovest, in Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche e meridionali; qualche pioggia al Sud e in Piemonte, con neve sulle Alpi piemontesi da 1300/1500 metri. Schiarite più ampie nel resto del Paese.

Nel pomeriggio si accentua l’instabilità con sviluppo di rovesci e temporali nelle interne di Abruzzo e Molise e su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria; qualche pioggia anche sui monti delle isole maggiori. In serata cessano le precipitazioni. Temperature in rialzo nei valori massimi, più marcato al Centro. Venti moderati o forti da nord o nordest su alto Adriatico e Liguria, in attenuazione al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 3 aprile

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, a parte una maggiore nuvolosità in Piemonte, sui rilievi della Lombardia e del Nord-Est, lungo l’Appennino e nelle zone interne della Sicilia. Nel corso del pomeriggio si potrà sviluppare qualche breve isolato rovescio nelle zone interne di Abruzzo, Molise, del Sud e sui monti della Sicilia.

Temperature in ulteriore rialzo, con punte di 19/20 gradi. Venti deboli, settentrionali su medio e basso Adriatico; moderati orientali nel Canale di Sardegna.