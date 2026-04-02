Meteo, 2-3 aprile con forte maltempo: tempesta Erminio ancora attiva

Prosegue la fase di maltempo in gran parte del Centro-Sud e in Sicilia a causa della tempesta Erminio che soltanto alla fine della giornata di venerdì si allontanerà verso la Grecia, concedendo un graduale miglioramento e un’attenuazione dei forti venti settentrionali, che stanno investendo le regioni centro meridionali, le Isole i mari circostanti con intensità di burrasca o tempesta. Le situazioni più critiche si confermano in Abruzzo, Molise e Puglia, dove le ulteriori precipitazioni previste nelle prossime 24 ore andranno a sommarsi ai già rilevanti accumuli di pioggia e di neve caduta in Appennino. Da sabato l’alta pressione si estenderà a tutta l’Italia, a parte una residua locale instabilità tra Calabria e Sicilia, con temperature in rialzo. Le giornate di Pasqua e Pasquetta si confermano (anche con gli ultimi dati aggiornati) all’insegna del bel tempo stabile, con prevalenza di sole, venti deboli e clima decisamente primaverile, con temperature anche oltre i 20 gradi.

Previsioni meteo per giovedì 2 aprile

Al Nord e sull’alta Toscana tempo in prevalenza soleggiato, salvo modesti annuvolamenti passeggeri, con più nuvolosità in Romagna. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con parziali schiarite tra Umbria, Toscana e Lazio. Precipitazioni diffuse e insistenti sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali probabili in Calabria e nell’isola. Quota neve in rialzo in Appennino, con possibili bufere, fino a 1000-1200 metri nei settori abruzzese e molisano. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna. Venti settentrionali da tesi a burrascosi al Centro, sulle Isole e sui mari prospicienti, che risulteranno agitati.

Previsioni meteo per venerdì 3 aprile

Fino al mattino cielo molto nuvoloso o coperto sul medio versante adriatico, al Sud e Sicilia, con piogge per lo più deboli o a tratti moderate in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia tirrenica e interna. Neve sull’Appennino centrale da 1300-1400 metri. Sereno o poco nuvoloso al Nord e in Toscana. Nel pomeriggio le schiarite si estendono a Umbria, Marche e Sardegna; piogge e rovesci isolati insistono in Salento, Calabria e Sicilia orientale, per poi cessare in serata.

Temperature in generale e contenuto rialzo ovunque. Venti da moderati a tesi di Tramonta al Centro e al Sud, di Maestrale nelle Isole. Mari mossi o molto mossi.