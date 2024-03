Meteo, da giovedì 14 marzo ritorna l'alta pressione

Mercoledì 13 marzo l’area depressionaria tenderà a traslare verso est in direzione dei Balcani e nel contempo a indebolirsi quindi il tempo diverrà più stabile anche se nel corso della giornata un debole sistema nuvoloso attraverserà rapidamente l’Italia da nord a sud senza particolari effetti sulle regioni settentrionali ma con possibile sviluppo di qualche pioggia e brevi rovesci al Centro-Sud, in particolare nelle zone interne del Centro, nel Lazio, in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Rialzo termico delle minime al Nord e valori massimi stazionari o in lieve rialzo altrove, per lo più nelle medie. I venti saranno in attenuazione ma ancora fino a moderati di Maestrale nelle Isole.

Secondo gli ultimi aggiornamenti da giovedì 14 si profila un aumento della pressione atmosferica con prevalenti condizioni di tempo stabile che dovrebbero proseguire almeno fino a sabato con soltanto di tanto in tanto il passaggio di innocua nuvolosità in particolare venerdì al Nord, parte del Centro e nelle prime ore di sabato al Sud.

La previsione per domenica prossima è ancora affetta da incertezza, per un possibile nuovo aumento della nuvolosità al Nord.