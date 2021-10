In questo inizio di settimana l’alta pressione si sta allungando sulla nostra Penisola, favorendo così condizioni meteo stabili e asciutte in gran parte d’Italia, con qualche temporale residuo confinato sulle estreme regioni meridionali.

La maggiore stabilità garantirà anche un ulteriore aumento delle temperature, che quasi dappertutto faranno registrare valori leggermente oltre la norma, ma ci regalerà anche un po’ di nebbie mattutine, specie nelle grandi pianure del Nord e nelle valli del Centro.

Le previsioni meteo per lunedì 18 ottobre

Sarà una giornata tra sole e nuvole su medio Adriatico, Sud e Isole, con isolati scrosci di pioggia su Calabria meridionale e Sicilia orientale. Nel resto d’Italia cielo in generale sereno o poco nuvoloso; solo a tratti qualche nuvola innocua in più. Al mattino nebbie a banchi, in rapido dissolvimento, sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.

Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore lieve aumento e in generale leggermente oltre la norma.

Le previsioni meteo per martedì 19 ottobre

Alternanza tra sole e nuvole al Nord e su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia, con poche deboli piogge solo sull’interno della Sicilia; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord. Temperature massime con poche variazioni, sempre in generale di poco sopra la norma.