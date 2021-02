Meteo, 18 e 19 febbraio con tempo stabile e clima mite

Alta pressione sull'Italia e fase meteo più stabile tra il 18 e il 19 febbraio. Pochissime le piogge e cieli nuvolosi in Val Padana e sul settore tirrenico. Clima mite. Gli aggiornamenti

In questa seconda parte della settimana l’alta pressione, nella sua espansione sul Mediterraneo, occuperà anche gran parte del nostro territorio, garantendo in gran parte d’Italia tempo stabile e asciutto: ciò significa che, almeno fino a domenica, non sono previste piogge o nevicate degne di nota. La fase meteo stabile sarà inoltre caratterizzata da un progressivo aumento delle temperature, che nel fine settimana si attesteranno su valori al di sopra delle medie stagionali, regalandoci giornate dal sapore praticamente primaverile.



In base alle proiezioni di medio-lungo termine, le piogge potrebbero rimanere lontane dall’Italia anche per gran parte della prossima settimana: si tratta comunque di proiezioni, con un grado di affidabilità inevitabilmente non alto, e per tale motivo andranno verificate con i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per giovedì 18 febbraio

Giovedì nuvole al Nord e regioni centrali tirreniche, ma con qualche temporanea schiarita e con poche deboli piogge solo su Liguria e Basso Piemonte e Lombardia Occidentale. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello. Al mattino qualche nebbia su pianure del Nord e valli del Centro. Temperature massime quasi dappertutto in lieve crescita. Venti per lo più deboli meridionali; mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per venerdì 19 febbraio

Venerdì bel tempo al Sud e Isole Maggiori. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno i momenti di tempo soleggiato. Nel corso del giorno qualche debole pioggia su Liguria e Alta Toscana. Temperature massime quasi ovunque in ulteriore crescita e in generale al di sopra della norma.