Meteo, 18 aprile instabile e con ulteriore calo termico

L’intensa ventilazione settentrionale in atto, con raffiche anche burrascose nelle Isole maggiori, sta propagando aria fredda fino alle regioni meridionali. Fatta eccezione per il basso Ionio, altrove il raffreddamento risulta già diffuso ed evidente con il recente clima estivo che cede al passo a temperature più vicine alla norma. Anche nei prossimi giorni, secondo le attuali proiezioni anche all’inizio della prossima settimana, l’Italia continuerà a essere immersa in una circolazione ciclonica che indirizzerà verso il Mediterraneo centrale e l’Italia masse d’aria di origine artica responsabili di temperature anche al di sotto delle medie stagionali; sono attese altre fasi molto ventose ed episodi di maltempo dal sapore invernale come la neve in Appennino anche al di sotto dei 1500 metri. Un primo impulso di aria fredda (n. 5) è atteso già nella giornata di giovedì 18 aprile e favorirà la formazione sul Tirreno di un vortice di bassa pressione in successivo trasferimento verso lo Ionio entro la fine di venerdì. Un secondo impulso (n. 6) è atteso nel fine settimana con effetti per lo più concentrati sul Centrosud peninsulare.

Le previsioni meteo per giovedì 18 aprile

Giovedì qualche schiarita ampia su est della Sardegna, sud della Sicilia, basso Ionio, al mattino anche sul Ligure e nei settori occidentali del Centro; per il resto prevarranno le nuvole. Al mattino qualche rovescio tra Romagna e nord delle Marche, piogge isolate su basso Tirreno ed Emilia; qualche fiocco di neve fino ai 700 m sui rilievi valdostani. Nel pomeriggio instabilità più diffusa con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su Prealpi orientali, bassa Val Padana, Liguria e gran parte del settore peninsulare, specie su zone interne, Toscana e Puglia. Verso sera possibili temporali nel nordovest della Sardegna. Temperature in ulteriore calo con valori anche sotto le medie stagionali. Forte Maestrale su basso Tirreno e Isole con raffiche anche burrascose in Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 19 aprile

Venerdì schiarite fin dalle prime ore del giorno al Nord, in estensione al mattino anche alla Toscana e al Lazio. Inizio di giornata da nuvoloso a coperto altrove con precipitazioni sparse sul medio adriatico e al Sud; possibili temporali nel nord della Sicilia e neve fino ai 1100 m circa sui rilievi abruzzesi e molisani. Nel pomeriggio schiarite diffuse anche nel resto del Centro e in Sardegna, ancora piogge sparse al Sud con possibili rovesci o isolati temporali tra Messinese, Calabria e Salento. In serata migliora al Sud, debole neve in arrivo nelle creste alpine più settentrionali. Temperature in calo al Sud e in Sicilia, stabili o in lieve rialzo altrove. Ancora ventoso al Centrosud, specie nelle Isole.