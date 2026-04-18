FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 18 aprile con temperature da mese di giugno: le prevision...

Meteo, 18 aprile con temperature da mese di giugno: le previsioni

Anticiclone delle Azzorre ancora protagonista sull'Italia con clima quasi estivo e tempo stabile. Da domani primi segnali di cambiamento poi calo termico. Le previsioni meteo
Previsione18 Aprile 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Aprile 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’Anticiclone delle Azzorre torna temporaneamente protagonista della scena meteorologica italiana, in questa parte finale della settimana abbraccerà la nostra Penisola, dove garantirà condizioni di prevalente stabilità atmosferica, con tempo per lo più soleggiato e un clima decisamente più mite del normale. Le temperature, infatti, si porteranno ben al di sopra delle medie stagionali (fino a 7-8 gradi), specie al Centro-Nord e sulla Sardegna dove, in diversi casi, si registreranno valori pomeridiani tipici di inizio giugno. La tendenza a partire da domenica, tuttavia, resta ancora incerta per le regioni settentrionali, verso le quali si farà strada una nuova perturbazione nord atlantica (la n.3 del mese), responsabile di un moderato peggioramento del tempo iniziando dalle aree montuose. A inizio settimana questa perturbazione dovrebbe poi scivolare verso i Balcani, dando vita ad una fase di tempo molto instabile su gran parte delle regioni centro-settentrionali e sul basso Adriatico. Dal punto di vista climatico, entro giovedì si attende un calo generalizzato delle temperature, più sensibile a metà settimana al Nord e sulle regioni adriatiche, a causa della massa d’aria più fredda da nordest che nel frattempo affluirà al passaggio del fronte.

Previsioni meteo per sabato 18 aprile

Sabato al mattino nuvolosità sparsa tra Friuli, Veneto, Lombardia centro-occidentale e Piemonte, in parziale diradamento. Sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio modesto aumento delle nubi attorno ai rilievi, più consistenti e associate a occasionali brevi rovesci di pioggia o temporali su Alpi Marittime, Prealpi lombarde, Appennino tosco-emiliano, zone interne meridionali di Sardegna e Sicilia. Clima caldo per il periodo con valori fino 25-26 gradi al Nord e punte di 27-28 sulle regioni tirreniche. Venti moderati da nord in Puglia e nel canale di Sicilia. Venti generalmente deboli altrove. Mari: mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per domenica 19 aprile

Domenica al Centro-Sud e sulle Isole tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo alcuni modesti passaggi nuvolosi dal pomeriggio sulle regioni centrali. Tempo molto più variabile al Nord, con un’alternanza di schiarite e di annuvolamenti. Nubi più dense attorno alle zone montuose dove, da metà giornata, sarà maggiore la probabilità di rovesci o temporali isolati. In mattinata locali precipitazioni non escluse tra il nord del Piemonte, l’ovest e il nord della Lombardia, tra il tardo pomeriggio e la sera anche su pianure e coste del Nord-Est. Temperature: massime in lieve flessione al Nord, stazionarie altrove, con punte di 25-26 gradi al Centro e sulla Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 19 aprile con instabilità in aumento al Nord: le previsioni
    Previsione18 Aprile 2026

    Meteo, 19 aprile con instabilità in aumento al Nord: le previsioni

    Caldo e sole al Centro-sud con temperature da inizio giugno. Primi effetti di una perturbazione al Nord. Le previsioni meteo del 19-20 aprile
  • Meteo 18 aprile: prevale il sole sull'Italia! Temperature ben oltre la norma
    Previsione18 Aprile 2026

    Meteo 18 aprile: prevale il sole sull'Italia! Temperature ben oltre la norma

    Fine settimana al via con tempo perlopiù stabile, soleggiato e con temperature ben oltre la norma, specie al Centro-Nord e in Sardegna.
  • Meteo: l'anticiclone conquista l'Italia! Weekend al via con clima più mite del normale
    Previsione17 Aprile 2026

    Meteo: l'anticiclone conquista l'Italia! Weekend al via con clima più mite del normale

    L'alta pressione si stabilizza temporaneamente sull'Italia assicurando un avvio di weekend all'insegna di tanto sole e clima molto mite.
  • Meteo: rimonta l'alta pressione! 17-18 aprile con sole e clima quasi estivo
    Previsione17 Aprile 2026

    Meteo: rimonta l'alta pressione! 17-18 aprile con sole e clima quasi estivo

    Le previsioni meteo per oggi (17 aprile) vedono un ulteriore miglioramento del tempo grazie alla rimonta dell'alta pressione. Temperature miti.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 20-21 aprile fase più instabile e fresca: la tendenza
Tendenza18 Aprile 2026
Meteo, dal 20-21 aprile fase più instabile e fresca: la tendenza
Dopo diversi giorni con temperature quasi estive, si profila una fase più instabile e fresca con un calo termico. La tendenza meteo dal 20 aprile
Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolte
Tendenza17 Aprile 2026
Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolte
La tendenza meteo per l'inizio della settimana vede ancora molta incertezza, con rischio di nuovi temporali. Da giovedì 23 temperature in calo.
Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco dove
Tendenza16 Aprile 2026
Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco dove
La tendenza meteo per il weekend vede una situazione stabile e calda fino a sabato 18 mentre domenica 19 potrebbe peggiorare in alcune zone.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 18 Aprile ore 16:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154