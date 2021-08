Meteo, 18 agosto con attenuazione del caldo anche al Sud

L’eccezionale e intensa ondata di calore (la quarta di questa estate) volge al termine: dopo 10 giorni di clima infuocato, mercoledì 18 agosto anche all’estremo Sud e sulla Sicilia arriverà uno stop alla canicola africana con il ritorno, a partire da giovedì, ad un clima estivo più normale, senza eccessi e senza afa. Il merito è della massa d’aria più temperata che accompagna la coda della perturbazione numero 4 di agosto, in allontanamento verso l’Europa orientale, e che si riversa ora sui mari attorno alla Penisola e alle Isole attraverso una vivace ventilazione settentrionale.



L’instabilità associata a questa perturbazione si rivelerà alquanto modesta al Centro-Sud limitandosi, tra mercoledì e giovedì, solo ad alcuni settori interni della Penisola. Il resto della settimana proseguirà e si concluderà all’insegna del tempo stabile e soleggiato. Dal punto di vista termico, non si esclude una nuova intensificazione del caldo a partire da domenica, specialmente al Centro-Sud.

Previsioni meteo per mercoledì 18 agosto

Mercoledì tempo in prevalenza soleggiato, particolarmente al Nord e sulle Isole maggiori. Maggiore variabilità sulle regioni peninsulari, con spazi di sole più ampi in mattinata sul lato tirrenico. Rovesci o brevi temporali in sviluppo nel corso del pomeriggio nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata.



Temperature: in calo al Sud e sulla Sicilia, più sensibile nei settori ionici. Caldo quasi ovunque sopportabile e senza afa, salvo gli ultimi picchi di 35-36 gradi nell’est e sud della Sicilia. Venti: da moderati a tesi di Maestrale al Sud e sulle Isole, fino a forti su mare di Sardegna e Canali delle Isole, con raffiche sui 50-60 Km/h e mari fino a molto mossi.

Previsioni meteo per giovedì 19 agosto

Giovedì sull’insieme delle regioni tempo generalmente soleggiato. Nelle ore più calde della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, associata a locali e brevi rovesci o temporali nelle aree interne tra Abruzzo e basso Lazio e lungo l’Appennino calabro-lucano.



Temperature: massime in ulteriore lieve flessione su Calabria, Sicilia e Sardegna; senza grandi variazioni altrove. Caldo senza eccessi, con valori pomeridiani compresi tra 27 e 34 gradi. Venti settentrionali in attenuazione, salvo gli ultimi rinforzi su Sardegna, Canale di Sicilia, Puglia, basso Adriatico e Ionio.