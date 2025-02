Meteo, 18-19 febbraio con tempo stabile e clima freddo: le previsioni

La settimana appena iniziata si preannuncia tranquilla da un punto di vista meteorologico. La pressione atmosferica è in aumento sul Mediterraneo centrale coinvolgendo per ora solo marginalmente il nostro Paese. Tuttavia l’alta pressione presente su gran parte del continente proteggerà l’Italia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Nei prossimi giorni è pertanto attesa una fase di tempo sostanzialmente stabile con assenza di precipitazioni di rilievo ma con giornate un po’ nuvolose e solo in parte soleggiate. A livello termico, il nostro paese si troverà a metà strada tra una massa di aria gelida presente sull’Europa orientale e una massa più mite in risalita verso l’Europa occidentale. Le temperature sull’Italia faranno registrare valori di stampo invernale nella norma o al di sotto al Nord e sul versante adriatico. Nell’ultima parte della settimana non si prevedono grandi cambiamenti. La pressione atmosferica dovrebbe rimanere relativamente alta e con temperature in graduale risalita.

Previsioni meteo per oggi, martedì 18 febbraio



Giornata per lo più nuvolosa tra Calabria meridionale e Sicilia orientale con il rischio di brevi e isolati piovaschi. Prevalenza di nuvole ma con basso rischio di precipitazioni su Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e Lazio. Nel resto d’Italia maggiori schiarite e tempo più soleggiato con un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Basso rischio di nebbie al Nord. Al primo mattino temperature diffusamente sotto zero nelle regioni settentrionali; deboli gelate possibili anche nelle zone interne del Centro. Temperature pomeridiane senza variazioni di rilievo; valori tra 7 e 10 gradi al Nord, fino a 15-16 in Sicilia e Sardegna. Venti in prevalenza deboli, salvo modesti rinforzi da nord in Adriatico, Ionio e Liguria con mari un po’ mossi; poco mossi o calmi gli altri bacini.

Previsioni meteo per mercoledì 19 febbraio

Tempo per lo più soleggiato nel Triveneto e sulla Puglia meridionale. Nel resto d’Italia prevarranno le nuvole con un cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso; isolate e deboli piogge possibili su Lazio e Sicilia. Temperature senza grandi variazioni. Freddo nelle prime ore del mattino a Nord con ancora deboli ma diffuse gelate. Venti fino a moderati di Tramontana (nord) in Liguria, Puglia meridionale, Ionio e di Scirocco (sudest) su mare e canale di Sardegna con i rispettivi mari mossi; venti generalmente deboli e mari per lo più poco mossi altrove.