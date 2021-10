L'alta pressione si sta estendendo verso l'Italia e consolidandosi gradualmente con più decisione nei prossimi giorni garantirà a gran parte del Paese una situazione meteo stabile e generalmente soleggiata, accompagnata da un clima più mite.

Tra domani e lunedì una residua instabilità insisterà all'estremo Sud, destinato a rimanere un po' ai margini dell'alta pressione.

Le previsioni meteo per domenica 17 ottobre

Domani alternanza tra sole e nuvole al Sud, con isolati rovesci e temporali su Calabria Meridionale e Sicilia; in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, con temporanei e innocui aumenti della nuvolosità per lo più confinati su Abruzzo e Molise. Al mattino qualche banco di nebbia, in rapido dissolvimento, sulle pianure del Nord.

Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli e moto ondoso in attenuazione anche al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 18 ottobre

Giornata tra sole e nuvole al Sud e nelle Isole, con isolati piovaschi su Calabria Meridionale e Sicilia Orientale. Nel resto d’Italia cielo in generale sereno o poco nuvoloso; solo a tratti qualche nuvola innocua in più. Possibile qualche nebbia mattutina sulla Pianura Padana.

Temperature massime per lo più stazionarie o in leggero aumento: venti in prevalenza deboli, mari calmi o poco mossi.