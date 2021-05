Meteo, da mercoledì 26 maggio condizioni per lo più buone e temperature nella norma

Da mercoledì 26 maggio avremo condizioni meteorologiche prevalentemente buone e temperature nella norma. Nel dettaglio mercoledì prevalenza di sole su gran parte dell’Italia. Qualche nuvola sulle aree montuose del Nord-Est, sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi lombarde. Sulle Prealpi venete non si possono escludere brevi rovesci pomeridiani.



Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulla Sicilia; le massime non subiranno grosse variazioni e saranno in generale nella norma.

Giovedì avremo prevalenza di tempo stabile sulla maggior parte delle nostre regioni; da segnalare qualche annuvolamento passeggero al Sud e sulla Sardegna. Nel corso della giornata una perturbazione a carattere di fronte freddo raggiungerà i settori alpini, in particolare quelli centro-orientali, portando qualche rovescio o temporale, più intenso su Alpi e Prealpi orientali. Verso sera i rovesci potranno estendersi anche alla pianura veneta.

Probabilmente la giornata di venerdì sarà all’insegna di tempo stabile e prevalentemente soleggiato.