Meteo, piogge a San Silvestro. La notte che ci porterà nel 2024 sarà mite

Sull’Italia si stanno instaurando temperate e umide correnti atlantiche. Domenica 31 dicembre questo flusso occidentale indirizzerà verso l’Italia una veloce perturbazione (la n.8 di dicembre) che riporterà un po’ di poggia in parte del Nord, sulle regioni tirreniche e della neve sulle Alpi almeno oltre i 1200 metri. Il transito del sistema nuvoloso sarà accompagnato da un rinforzo dei venti da ovest o sud-ovest con temperature sempre sopra la media e un clima di conseguenza mite per la stagione che caratterizzerà anche la notte di Capodanno.

Lunedì 1 gennaio la perturbazione sarà già in allontanamento con la sua coda responsabile di qualche residua pioggia solo sul medio e basso Tirreno. Le correnti atlantiche dovrebbero insistere anche per buona parte della prossima settimana con temperature oscillanti ma sempre su valori oltre la norma. Un’altra debole e veloce perturbazione (la n. 1 di gennaio) transiterà tra la fine di martedì e la mattinata di mercoledì con una breve fase di fenomeni su Alpi, Lombardia, settore ligure e tirrenico.

Una perturbazione più organizzata, secondo le attuali proiezioni, potrebbe poi raggiungere l’Italia tra venerdì e l’Epifania con effetti in termini di piogge soprattutto al Centro-Sud e l’arrivo di aria più fredda con conseguente calo termico verso condizioni più in linea con la norma.

Le previsioni meteo per domenica 31 dicembre

Schiarite anche ampie possibili sul medio Adriatico e nell’est della Sardegna. Prevalenza di nuvole altrove con piogge isolate in graduale arrivo su Liguria, Lombardia, Emilia, Venezie e Toscana e tendenti a divenire più diffuse e localmente moderate tra pomeriggio e sera. Nevicate oltre 1200-1500 metri lungo l’arco alpino. Piogge più sporadiche possibili anche nel versante tirrenico della penisola, in Sicilia, in serata anche nel nord-ovest della Sardegna.

Temperature ancora oltre la media, solo in lieve calo nei valori massimi sulle Alpi e al Nord-Ovest. Venti meridionali in graduale rinforzo sui mari. Nella notte di Capodanno, che sarà diffusamente mite per la stagione, registreremo un graduale miglioramento al Nord-Ovest con schiarite e il rischio di qualche nebbia in pianura; ancora deboli fenomeni possibili sul Triveneto e su Campania, Lazio, Umbria e interno della Toscana.

Le previsioni meteo per lunedì 1 gennaio

Al mattino tendenza a una estensione delle schiarite dal Nord-Ovest verso il Nord-Est e la Toscana; nuvolosità variabile altrove, più densa e associata a qualche pioggia nelle zone interne tra il Lazio e l’Abruzzo, in Campania e nel nord-ovest della Calabria. In giornata ulteriore miglioramento con le ultime piogge tra pomeriggio e sera su Campania, Calabria tirrenica e schiarite anche ampie su lato adriatico, ionico e nelle Isole.

Temperature sempre sopra le medie stagionali con punte oltre i 15 gradi sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole. Venti di Libeccio fino a moderati al Centro-Sud.