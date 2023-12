Meteo, 28 dicembre con poche piogge e molte nuvole: ecco dove

Giovedì 28 dicembre una perturbazione (la numero 7 del mese), muovendosi al di là delle Alpi, lambirà il nostro Paese, portando qualche debole pioggia al Nord e Toscana, ma in contesto di tempo comunque ancora nel complesso stabile e insolitamente mite: le temperature infatti rimarranno diffusamente oltre le medie stagionali, con valori anche in montagna, dove lo zero termico si collocherà sopra i 3000 metri di quota. Non sono attesi grossi cambiamenti neanche negli ultimi giorni dell’anno, quando le giornate, nonostante una diffusa nuvolosità, saranno ancora caratterizzate da piogge quasi assenti, mentre le temperature, in lento e graduale calo, si limiteranno a tornare su valori normali per il periodo. Un deciso cambiamento del tempo in senso invernale potrebbe invece caratterizzare i primi giorni di gennaio, immediatamente dopo Capodanno.

Le previsioni meteo per giovedì 28 dicembre

Giovedì 28 bello nelle regioni del medio e basso versante adriatico. Nuvole altrove: piogge deboli e isolate su Liguria, Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord e regioni centrali adriatiche, senza grandi variazioni nel resto d’Italia. Venti per lo più di debole intensità; mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 29 dicembre

Venerdì 29 nuvole su tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno qualche debole pioggia su Levante Ligure, Venezia Giulia e Alta Toscana. Temperature massime in leggera diminuzione al Sud Peninsulare, pressoché stazionarie nel resto d’Italia.