Meteo 16 settembre: sole e caldo anomalo quasi ovunque. Instabilità al Nord

Nella seconda parte di questa settimana si conferma il ritorno a condizioni estive nel nostro Paese grazie a una decisa rimonta dell’alta pressione sub-tropicale, che si spingerà fino alla regione alpina, occupando la nostra penisola e il bacino del Mediterraneo con buona probabilità almeno fino a sabato 20.

Nelle prossime ore però la coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale (la n.5 del mese) lambirà il Nord-Est, portando nella giornata odierna (martedì 16) una breve fase instabile. Mercoledì 17 il fronte, spostandosi verso i Balcani, darà luogo a della nuvolosità e un temporaneo calo termico lungo il versante adriatico.

Da giovedì 18 l’espansione dell’anticiclone, accompagnato da una massa d’aria calda, garantirà condizioni tipicamente estive, con tempo stabile, prevalenza di sole e temperature anche di 6/8 gradi superiori alla norma del periodo; al Nord infatti si potranno in qualche caso superare i 30 gradi, mentre al Centro-Sud e nelle Isole si potranno raggiungere picchi di 33-34 gradi. Una notevole e preoccupante anomalia prevista dai modelli è anche la quota dello zero termico, che sulle Alpi supererà i 4000 metri.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 16 settembre)

Nelle ore notturne e al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi centrali e regioni di Nord-Est con qualche pioggia o rovescio; deboli piogge anche tra estremo levante ligure e alta Toscana; nuvole sparse in Lombardia e nel basso versante tirrenico, più spazi di sereno altrove.

Dal pomeriggio l’instabilità con isolati rovesci e temporali insisterà in Friuli Venezia Giulia e Veneto; nuvole anche in Romagna, Umbria e Marche; al Nord-Ovest le nuvole andranno diradandosi. Temperature massime in lieve calo al Nord-Est, stazionarie o in lieve aumento altrove. Venti di Libeccio nel Mar Ligure, Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 settembre

Fin dalle prime ore del giorno nuvole e possibili piogge deboli e isolate su Emilia orientale, Romagna e medio versante adriatico, fino alla Puglia settentrionale; sereno o poco nuvoloso su Alpi, Piemonte, Liguria, regioni tirreniche, zone ioniche e Isole.

Nel pomeriggio ancora della nuvolosità sul medio versante adriatico, in Appennino e al Sud; ampie schiarite nel resto del Paese, più diffuse in serata. Temperature minime in calo al Nord-Est; massime in temporanea diminuzione al Nord e regioni adriatiche. Venti da deboli a moderati settentrionali, di Maestrale in Sardegna e nel canale di Sicilia.