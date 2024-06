Meteo 16 giugno, domenica con qualche temporale: ecco dove

All’inizio della settimana l’Anticiclone Nordafricano si espanderà gradualmente sull’Italia e nella parte centrale della settimana la massa d’aria calda ad esso associata raggiungerà i Balcani e l’Europa orientale.



Sul nostro Paese, dopo il transito delle ultime deboli perturbazioni che stanno portando in questo weekend tempo variabile e dei locali episodi di instabilità, in particolare al Nord e in misura minore in Sardegna, ci attende un periodo di tempo stabile, con prevalenza di sole.

L’Anticiclone darà luogo a un’ondata di caldo, la seconda della stagione, ma più estesa e intensa, causata dalla risalita di aria sub-tropicale; verrà coinvolta infatti tutta l’Italia e dovrebbe toccare l’apice tra mercoledì e venerdì, con i picchi massimi di temperatura fino intorno a 40 gradi al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per domenica 16 giugno

Domani condizioni di generale variabilità, con cielo da poco a parzialmente nuvoloso su quasi tutte le regioni. Ampie zone di sereno in Emilia Romagna, Umbria e Marche, nel pomeriggio anche in Toscana e coste venete. Maggiore presenza di nuvole al mattino in Liguria e Sardegna, con piogge sperse nell’isola; nel pomeriggio addensamenti soprattutto sulle Alpi centro-orientali, con dei rovesci in Trentino Alto Adige, Bellunese e Carnia. Temperature massime in lieve calo in Sardegna, in aumento altrove; punte di 32/35 gradi nelle aree interne del Sud e della Sicilia. Venti a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 17 giugno

Tempo stabile e soleggiato in gran parte del territorio; cielo a tratti più nuvoloso su Alpi, Prealpi e pianura piemontese; possibili deboli piogge o locali rovesci pomeridiani nei settori alpini più settentrionali. Temperature in generale aumento. Venti deboli a regime di brezza.