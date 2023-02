Meteo, 16 febbraio con l'anticiclone: tanto sole e clima primaverile, ma attenzione allo smog

L'alta pressione mantiene il dominio sull'Italia, e influenza le condizioni meteo in tutto il Paese con un tempo stabile e secco, accompagnato da un clima particolarmente mite. Le temperature restano oltre la norma ovunque, e nelle zone più soleggiate registreremo valori dal sapore primaverili, tipici della fine di marzo o dell’inizio di aprile. L’anomalia sarà molto marcata soprattutto nelle Alpi occidentali, dove lo zero termico oscillerà costantemente tra i 3.000 e i 3.400 metri di quota.

L'assenza di piogge e nevicate è destinata ad alimentare ulteriormente la grave siccità in cui versa soprattutto il Nord Italia. La stabilità meteo e le inversioni termiche favoriranno un aumento del rischio di nebbie o strati bassi, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, e il contemporaneo peggioramento della qualità dell’aria, con elevati livelli di smog specialmente in val padana.

Le previsioni meteo per giovedì 16 febbraio

Strati di nubi basse fin dal mattino su Liguria e regioni tirreniche. Nel corso della giornata nubi in aumento su Sardegna e Sicilia e passaggio di velature ad alta quota sulla maggior parte delle regioni. Al Nord, presenza di nebbie mattutine sulla bassa val padana fino alle coste dell’alto Adriatico, per lo più in dissolvimento nel corso della giornata.

Venti deboli, mari calmi o poco mossi. Temperature massime in leggero calo nelle aree più nuvolose o nebbiose, stazionarie e molto miti altrove, con punte oltre i 16-17 gradi nelle zone più calde e soleggiate. Saranno particolarmente miti anche le principali città italiane: a Milano, Roma e Torino sono previste temperature massime intorno ai 14-15 gradi, almeno 16°C attesi a Napoli.

Le previsioni meteo per venerdì 17 febbraio

Al Nord nebbie e nubi basse sulla valle padana, in Liguria e lungo le coste dell’alto Adriatico, in dissolvimento col passare delle ore ma localmente persistenti all’estremo Nord-Est e in Toscana; per il resto tempo ben soleggiato. Al Centro-Sud e sulle Isole cielo tra il poco nuvoloso e il parzialmente nuvoloso: strati di nubi basse e locali nebbie sin dal mattino su regioni tirreniche, Umbria e Sardegna; nel pomeriggio modesti annuvolamenti nelle zone interne peninsulari e della Sicilia. Al Sud passaggio di velature. Temperature senza grandi variazioni e venti deboli. Mari calmi o poco mossi.