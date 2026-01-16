FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: 16-17 gennaio con fase di maltempo e temperature oltre la ...

Meteo: 16-17 gennaio con fase di maltempo e temperature oltre la norma

La perturbazione n.6 tra oggi (venerdì 16) e sabato 17 porterà moderato maltempo su Nordovest, estremo Sud e Isole Maggiori. Il clima rimane mite
Previsione16 Gennaio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione16 Gennaio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Una perturbazione proveniente dal Nord Africa (la perturbazione numero 6 di gennaio) tra oggi (venerdì 16 gennaio) e sabato 17 porterà maltempo soprattutto al Nordovest, estremo Sud e Isole Maggiori, ma nonostante ciò le temperature rimarranno diffusamente al di sopra della norma, grazie a tiepidi venti meridionali che insisteranno su gran parte del Paese.

Un’altra perturbazione (la numero 7 di gennaio), di origine atlantica, coinvolgerà il nostro Paese tra domenica 18 e lunedì 19 con nuovo maltempo soprattutto al Nordovest, estremo Sud e Isole Maggiori. Nonostante le nuvole e le piogge, le temperature rimarranno in generale al di sopra della norma fino a sabato, per poi calare gradualmente nei giorni successivi, tornando così in generale nella norma agli inizi della prossima settimana.

Le previsioni meteo per venerdì 16 gennaio

Al mattino bel tempo in Abruzzo, Molise e Sud Peninsulare; nuvole sul resto del Paese con piogge sparse su Levante Ligure, Toscana e Sardegna. Nel pomeriggio qualche nuvola in più anche al Sud: piogge sparse al Nordovest, Alta Toscana, Sicilia Meridionale e Sardegna; neve sulle zone alpine al di sopra di 1000-1200 metri. In serata piogge anche su resto della Sicilia e Calabria Meridionale. Temperature stazionarie o in ulteriore leggera crescita, diffusamente al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per sabato 17 gennaio

Prevalenza di tempo bello nelle regioni centrali tirreniche. Molte nuvole altrove: deboli piogge al Nordovest, Appennino Settentrionale, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; neve sulle zone alpine oltre 1000-1200 metri. Temperature con poche variazioni e sempre al di sopra delle medie stagionali in gran parte d’Italia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Due perturbazioni nel weekend: dove arriva la pioggia tra sabato 17 e domenica 18 gennaio
    Previsione16 Gennaio 2026

    Due perturbazioni nel weekend: dove arriva la pioggia tra sabato 17 e domenica 18 gennaio

    Si conferma un weekend con condizioni meteo instabili in molte regioni, ma con temperature oltre la media. Le previsioni nel dettaglio
  • Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: le zone a rischio maltempo da venerdì 16 gennaio
    Previsione16 Gennaio 2026

    Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: le zone a rischio maltempo da venerdì 16 gennaio

    Arriva la perturbazione numero 6 di gennaio: piogge in vista per molte regioni, ma con temperature ancora oltre la norma. Le previsioni meteo
  • Meteo: da domani (venerdì 16) tempo in peggioramento. Le previsioni
    Previsione15 Gennaio 2026

    Meteo: da domani (venerdì 16) tempo in peggioramento. Le previsioni

    Una perturbazione proveniente dal Nord Africa riporterà maltempo domani su parte dell'Italia. Le temperature rimangono perlopiù oltre la norma.
  • Meteo: alta pressione ma non per molto! Maltempo in arrivo: le previsioni
    Previsione15 Gennaio 2026

    Meteo: alta pressione ma non per molto! Maltempo in arrivo: le previsioni

    Oggi (giovedì 15 gennaio) tempo stabile ma non ovunque, con cieli grigi e qualche pioggia. Venerdì 16 ritorna il maltempo: le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio
Tendenza16 Gennaio 2026
Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio
Forte maltempo all'inizio della prossima settimana, quando l'Italia finirà nel mirino di un potente vortice ciclonico e di correnti fredde
Meteo: tra domenica 18 e inizio settimana maltempo e piogge abbondanti. Le zone a rischio
Tendenza15 Gennaio 2026
Meteo: tra domenica 18 e inizio settimana maltempo e piogge abbondanti. Le zone a rischio
Tra la giornata di domenica 18 gennaio e l'inizio di settimana il maltempo insisterà su parte dell'Italia. Non si escludono forti piogge e venti.
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Tendenza14 Gennaio 2026
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Correnti di Scirocco in rinforzo nel weekend del 17-18 gennaio con poche piogge su Isole e Calabria e clima mite. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Gennaio ore 16:17

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154