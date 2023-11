Meteo, da mercoledì 8 novembre nuove piogge in arrivo

Mercoledì 8 novembre un veloce impulso perturbato attraverserà le regioni meridionali e la Sicilia, accompagnato da rovesci sparsi, più probabili sui settori tirrenici e in Puglia. Non si esclude qualche isolata pioggia anche su Abruzzo e Molise. Tempo più soleggiato sul resto del Centro-Nord e in Sardegna. Temperature in calo, più marcato al Sud e in Sicilia.

Secondo gli ultimi aggiornamenti il tempo sarà ancora buono nella prima parte di giovedì 9 mentre nel corso del pomeriggio una perturbazione atlantica si farà strada sulle regioni di Nord-Ovest portando nuove piogge e nevicate sulle Alpi. Le temperature si manterranno nella norma.