Meteo 5 novembre, breve fase di maltempo al Centro-Sud. Forti venti

La perturbazione nr. 3 del mese di novembre anch’essa collegata ad un ciclone centrato sul Nord Europa (tempesta Domingos) dopo avere investito il Centro-Nord con forti piogge e venti di burrasca, attraverserà rapidamente il Centro-Sud, con effetti soprattutto nelle regioni tirreniche per poi allontanarsi in serata verso il Mediterraneo orientale. Il miglioramento già in atto al Nord, dove non sono previste precipitazioni di rilievo, si estenderà quindi a fine giornata al Centro ed entro stanotte al Sud, ma i venti occidentali anche nelle prossime ore faranno registrare raffiche oltre i 100 km/h, specie in Appennino, con rischio di mareggiate sulle coste tirreniche.

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da condizioni meteo temporaneamente più stabili, con una giornata di lunedì con precipitazioni quasi del tutto assenti e venti in indebolimento. Tra martedì 7 e mercoledì 8 novembre però un’altra perturbazione raggiungerà la Sardegna per poi riportare piogge e temporali al Sud e in Sicilia, coinvolgendo in parte anche il Centro e solo marginalmente il Nord.

Le previsioni meteo per domenica 5 novembre

Al mattino piogge e rovesci in gran parte del Centro e in Campania; nevicate in Valle d’Aosta, sulle Alpi piemontesi e friulane oltre 1500/1600 metri. Ampi rasserenamenti altrove. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia o brevi rovesci solo tra Campania, Basilicata e alta Calabria tirrenica; nuvole in aumento in Puglia e Sicilia; tempo più soleggiato al Centro-Nord, ma con nubi nell’interno del Centro e sui versanti alpini di confine, con ancora delle nevicate sui settori alpini occidentali. In serata cessano le precipitazioni anche al Sud.

Temperature massime in rialzo ovunque, più marcato al Nord. Venti burrascosi e in prevalenza occidentali tutti i mari, con raffiche prossime o localmente superiori ai 100 km/h sui crinali appenninici. Mari agitati, con rischio di mareggiate sulle coste esposte.

Le previsioni meteo per lunedì 6 novembre

Alternanza tra sole e nuvole su Liguria, Friuli, regioni tirreniche e Sardegna, con piogge deboli e isolate su Levante Ligure e alta Toscana; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Venti in attenuazione.

Temperature massime con poche variazioni.