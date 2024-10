Meteo, 15 ottobre stabile con temperature quasi estive poi torna il maltempo

Inizio di settimana con protagonista l’alta pressione di matrice africana allungata su gran parte della Penisola. Anche la giornata di martedì risulterà per lo più soleggiata e calda al Centro-Sud mentre al Nord prevarranno le nuvole ma senza rischio di piogge. Per effetto dello Scirocco in moderato rinforzo sui mari di ponente, le temperature raggiungeranno i 30 gradi sulle due Isole maggiori con punte anche oltre sulla Sardegna occidentale. La tregua del maltempo però durerà poco, perché già mercoledì si conferma l’arrivo di una nuova perturbazione (la n.7 di ottobre) che riporterà le piogge su gran parte del Centro-Nord, in particolare, secondo l’attuale previsione, sulle regioni settentrionali, in Toscana, Umbria e Marche. Nella seconda parte della settimana altre perturbazioni raggiungeranno il Mediterraneo portando altre fasi di maltempo che coinvolgeranno anche il Sud e le nostre due Isole maggiori. Per effetto del peggioramento, le temperature tenderanno a diminuire senza però l’arrivo di aria fredda; il clima pertanto resterà relativamente mite.



Previsioni meteo per martedì 15 ottobre



Martedì cielo piuttosto grigio su pianure e coste del Nord a causa di nebbie e nubi basse; altrove tempo nel complesso bello, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, e appena qualche temporaneo annuvolamento su Alpi Occidentali, Toscana e Umbria. Temperature massime in aumento in gran parte d’Italia, con la crescita più marcata al Nord. Venti di Scirocco in moderato rinforzo sull’alto Tirreno, in Sardegna e sui mari circostanti all’isola; residuo Maestrale intorno al Salento. Mari: mossi l’Adriatico meridionale, il Canale d’Otranto, i mari a sud e a nord della Sardegna.

Previsioni meteo per mercoledì 16 ottobre

Mercoledì nubi in deciso aumento al Centro-Nord con l’arrivo di piogge sparse intermittenti sulle regioni settentrionali (già al mattino al Nord-Ovest), in Toscana, Umbria e Marche; localmente saranno possibili dei temporali in Liguria e coste toscane. Al mattino qualche pioggia possibile anche sul nord della Sardegna. Al Sud e Sicilia tempo abbastanza soleggiato seppur con un po’ di nuvolosità variabile e irregolare in transito. Temperature in calo nelle aree del Centro-Nord interessate dal peggioramento e in Sardegna; caldo al Sud e Sicilia. Venti moderati di Scirocco con mari mossi nel Canale di Sicilia, intorno alla Sardegna, sull’alto Tirreno e nel Mar Ligure. Venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.