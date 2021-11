Meteo, 15 novembre con un nuovo carico di piogge e temporali

Anche nella prima parte della nuova settimana l’alta pressione si terrà lontana dall’Italia, mentre un’area depressionaria insisterà sul Mediterraneo, influenzando le condizioni meteo sul nostro Paese: tra lunedì 15 novembre e martedì ci attendono quindi giornate in generale nuvolose e ventose, con la pioggia che bagnerà gran parte delle nostre regioni, mentre sulle Alpi si farà vedere la neve, ma solo a quote piuttosto alte. Per la parte centrale della settimana invece è probabile un generale rialzo della pressione e un graduale miglioramento del tempo, con il sole che guadagnerà spazi via via più grandi, a partire dalle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per lunedì 15 novembre

Lunedì nuvole su tutta Italia. Piogge sparse al Nordovest, Emilia, Romagna, Marche, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, con qualche temporale soprattutto su versanti ionici e Sardegna; neve sulle Alpi Occidentali oltre 1600-2000 metri. Ventoso su Ionio e Adriatico. Temperature massime in crescita al Nordest, in diminuzione invece al Sud.

Previsioni meteo per martedì 16 novembre

Martedì altra giornata in generale nuvolosa. Piogge sparse su basso Veneto, Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Umbria, zone interne della Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria Ionica, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del Centro, in crescita invece al Nordovest, estremo Sud e Isole.