Meteo 15 marzo: domani vento forte e ancora pioggia, ecco dove

La perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia si allontanerà dal nostro territorio nella giornata di domani, mercoledì 15 marzo, quando tuttavia influenzerà ancora le condizioni meteo in diverse regioni.

Piogge e rovesci coinvolgeranno in particolare il medio Adriatico, il Sud peninsulare e la Sicilia, mentre in tutto il Paese insisteranno forti venti settentrionali, con il rischio di intense raffiche di burrasca, che trasporteranno verso il nostro Paese una massa d’aria fredda responsabile di un temporaneo ma sensibile calo termico tra mercoledì e giovedì.

Dopo giornate miti, torneremo temporaneamente ad osservare temperature minime vicine allo zero in diverse zone del Nord e massime in molti casi sotto la media.

Nella seconda parte della settimana tornerà a rinforzarsi l’alta pressione che riporterà condizioni di stabilità accompagnate da un nuovo rialzo delle temperature, specialmente da venerdì.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 marzo

Deciso miglioramento al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, a parte qualche residua pioggia al mattino sull’Emilia Romagna orientale. Prevalenza di nuvole altrove, maggiormente compatte sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia tirrenica, dove saranno possibili piogge, rovesci. Nevicate sul versante adriatico dell’Appenino centrale a quote oltre i 1000-1300 metri. Alla sera tendenza a un’attenuazione dei fenomeni.

Temperature in generale diminuzione con massime sotto la media in molte zone. Venti intensi di Bora sull’alto Adriatico, di Maestrale altrove, con possibili raffiche burrascose; il vento sarà intenso anche nelle zone di pianura del Nord. Mari per lo più molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 16 marzo

Giovedì le condizioni meteo torneranno stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Le temperature saranno in diminuzione, soprattutto nei valori minimi e del primo mattino, per l’afflusso di aria fredda. Venti deboli sulle regioni settentrionali e in Sardegna, moderati settentrionali al Sud, con rinforzi in Puglia e sui mari circostanti. Mari: molto mossi o agitati l’Adriatico meridionale e l’alto Ionio, mossi i mari attorno alla Sicilia ed il medio Adriatico, in prevalenza poco mossi gli altri.