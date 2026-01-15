FacebookInstagramXWhatsApp

  Meteo
  2. Notizie Meteo
  Meteo, 15 gennaio con nubi e poche piogge: le previsioni

Cieli ancora grigi al Nord e settore tirrenico, maggiori schiarite altrove. Temperature sopra la norma con aria umida e mite. Le previsioni meteo del 15-16 gennaio
L’Italia rimarrà sotto l’influenza di un promontorio anticiclonico che manterrà condizioni di stabilità, ma con la presenza di molte nuvole, specie al Nord e nel versante tirrenico della penisola a causa delle umide correnti meridionali nei bassi strati atmosferici. Saranno anche possibili deboli e sporadiche precipitazioni che interesseranno parte del Nord-Ovest e della Toscana. Nella parte finale della settimana, invece, si conferma un indebolimento dell’alta pressione in corrispondenza del Mediterraneo centrale con conseguente avvicinamento di una vasta saccatura, particolarmente attiva sui Paesi dell’Europa occidentale, ma che riuscirà a influenzare le condizioni del tempo anche sul nostro Paese a partire da venerdì. È ancora piuttosto incerto quanto questa saccatura riuscirà ad avanzare verso est e quindi in che misura potrà condizionare lo stato del tempo nel nostro territorio. Al momento, le regioni dove sarà più probabile che arrivino le precipitazioni saranno quelle nord-occidentali e le isole maggiori, ma questo scenario potrebbe ancora subire delle modifiche. L’aspetto un po’ più certo è che fino a domenica prevarranno afflussi di aria relativamente mite che contribuiranno a mantenere le temperature sopra la media, in maniera più diffusa le minime notturne, che resteranno sopra lo zero alle basse quote, ma in molte regioni anche le massime diurne.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, a parte ancora delle schiarite sulle Alpi occidentali. Qualche annuvolamento sparso anche su Marche e nelle Isole. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, con solo delle velature in transito. Nel corso della giornata possibili deboli piogge o pioviggini su Liguria centro-orientale, Toscana, Lombardia occidentale e Piemonte orientale. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento con valori lievemente sopra la media, eccetto le massime al Nord. Insiste una leggera ventilazione meridionale sui mari.

Molte nuvole al Nord, Toscana e Sardegna, a parte delle schiarite in Alto Adige. Nubi sparse, alternate a schiarite, su Marche, Umbria, Lazio, e versante ionico. Tempo più soleggiato altrove. Piogge su Liguria, alta Toscana, Lombardia occidentale, basso Piemonte e Sardegna orientale, tendenti a divenire più diffuse alla sera al Nord-Ovest con neve oltre 1000-1200 metri sulle Alpi occidentali. Dal pomeriggio nubi in aumento anche in Sicilia, con piogge in arrivo alla sera. Temperature senza notevoli variazioni, ancora relativamente miti in molte regioni. Venti da sud o sud-est sui mari occidentali e meridionali.

