Meteo: sabato 14 settembre ancora qualche pioggia e aria fresca. La tendenza

L'intensa perturbazione che raggiunge l'Italia a metà settimana, durante il weekend del 14-15 settembre si sposterà gradualmente verso l'Europa orientale. Sull'Italia i venti saranno nord occidentali e continueranno a far affluire aria fresca in tutto il Paese, in particolare fino a sabato.

Nel dettaglio, sabato avremo un tempo prevalentemente soleggiato sui settori occidentali del Paese. Al mattino ancora qualche pioggia isolata nel sud della Calabria e sulla Sicilia settentrionale; qualche rovescio o temporale sul centro-nord della Puglia. Piogge sparse sui settori di confine delle Alpi orientali, con neve fino a 1600-2000 metri. Sarà ancora una giornata ventosa per venti tesi di Maestrale al Centro-Sud e venti a carattere di Foehn nelle valli alpine e su parte della Val Padana.

Nella giornata di domenica tempo in miglioramento quasi ovunque e temperature in rialzo al Nord: la tendenza meteo

Domenica 15 la perturbazione si allontanerà ulteriormente verso est e di conseguenza avremo una giornata soleggiata su gran parte dell'Italia. Qualche pioggia residua sarà possibile solo sul Molise, Puglia e nel Messinese. I venti tenderanno gradualmente ad attenuarsi e le temperature ad aumentare, in particolare al Nord.