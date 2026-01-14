Meteo, 14-15 gennaio con prevalenza di tempo stabile: le previsioni

In questa parte centrale della settimana, l’Italia rimarrà sotto l’influenza di un promontorio anticiclonico che manterrà condizioni di stabilità, ma con la presenza di molte nuvole, specie al Nord e nel versante tirrenico della penisola a causa delle umide correnti meridionali nei bassi strati atmosferici. Saranno anche possibili deboli e sporadiche precipitazioni che interesseranno parte del Nord-Ovest e della Toscana. Nella parte finale della settimana, invece, si conferma un indebolimento dell’alta pressione in corrispondenza del Mediterraneo centrale con conseguente avvicinamento di una vasta saccatura, particolarmente attiva sui Paesi dell’Europa occidentale, ma che riuscirà a influenzare le condizioni del tempo anche sul nostro Paese a partire da venerdì. È ancora piuttosto incerto quanto questa saccatura riuscirà ad avanzare verso est e quindi in che misura potrà condizionare lo stato del tempo nel nostro territorio. Al momento, le regioni dove sarà più probabile che arrivino le precipitazioni saranno quelle nord-occidentali e le isole maggiori, ma questo scenario potrebbe ancora subire delle modifiche. L’aspetto un po’ più certo è che fino a domenica prevarranno afflussi di aria relativamente mite che contribuiranno a mantenere le temperature sopra la media, in maniera più diffusa le minime notturne, che resteranno sopra lo zero alle basse quote, ma in molte regioni anche le massime diurne.

Previsioni meteo per mercoledì 14 gennaio

Tempo soleggiato su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, a parte un po’ di nubi nel nord della Campania e nel sud della Sicilia. Prevalenza di nuvole nel resto del Paese, più compatte in pianura Padana, Liguria e regioni tirreniche, con possibili deboli piogge o pioviggini nel corso della giornata fra Liguria centro-orientale, Lombardia occidentale e Piemonte orientale. Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo, con valori relativamente miti nelle aree soleggiate; valori fino a 15-16 gradi al Centro e in Sardegna e picchi di 17-19 gradi su Calabria e Isole. Moderati venti meridionali sui mari di ponente che si manterranno in prevalenza mossi.

Previsioni meteo per giovedì 15 gennaio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, a parte ancora delle schiarite sulle Alpi occidentali. Qualche annuvolamento sparso anche su Marche e nelle Isole. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, con solo delle velature in transito. Nel corso della giornata possibili deboli piogge o pioviggini su Liguria centro-orientale, Toscana, Lombardia occidentale e Piemonte orientale. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento con valori lievemente sopra la media, eccetto le massime al Nord. Insiste una leggera ventilazione meridionale sui mari.