Meteo, 13 settembre con tempo in miglioramento al Sud e caldo estivo

Tempo in miglioramento al Sud e Sicilia, con l’intensa perturbazione responsabile del maltempo dei giorni scorsi (la numero 2 di settembre) che si allontana verso la Grecia. La settimana quindi inizia con tempo in prevalenza stabile e soleggiato in tutta l’Italia e con temperature oltre la norma soprattutto al Centro-Nord. Martedì nuvole in graduale aumento al Nord per l’avvicinarsi di un’altra perturbazione atlantica, che poi tra mercoledì e giovedì porterà piogge e temporali sulle regioni settentrionali, dove gran parte del territorio è colpito da una grave siccità. L’alta pressione africana invece tornerà ad espandersi nel Mediterraneo e darà luogo ad un sensibile rialzo termico soprattutto nelle isole maggiori, dove da mercoledì si preannuncia il ritorno di un clima da piena estate, anche per effetto di correnti sciroccali.

Previsioni meteo per lunedì 13 settembre

Lunedì su tutte le regioni condizioni di tempo stabile e soleggiato, con soltanto un po’ di nubi sparse in mattinata al Nord e lo sviluppo nel pomeriggio di nuvolosità nelle zone montuose, con possibilità brevi rovesci nel settore alpino più orientale; tempo in miglioramento quindi anche all’estremo Sud e in Sicilia, dove qualche nuvola potrà insistere tra bassa Calabria e Sicilia orientale, ma con basso rischio di piogge.

Temperature massime in lieve aumento quasi ovunque, con valori estivi in molte zone del Nord, in Toscana, Umbria e Lazio, dove si potranno raggiungere punte di 30/32 gradi. Venti deboli, con rinforzi da nord tra il Canale d’Otranto e il mar Ionio, che restano mossi.

Previsioni meteo per martedì 14 settembre

Martedì nuvole in graduale aumento su Alpi, regioni di Nord-Ovest e Toscana, più compatte nel pomeriggio su Liguria e Alpi occidentali, dove è prevista anche qualche pioggia o rovescio. Bel tempo nel resto dell’Italia, con ampi rasserenamenti soprattutto sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. In serata nubi in moderato aumento anche al Nord-Est, in Emilia, Umbria e Lazio.

Temperature in lieve calo al Nord-Ovest, in rialzo al Sud e nelle Isole. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale nello Ionio e di Scirocco sulla Sardegna.