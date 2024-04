Meteo: 13 e 14 aprile con clima da inizio estate! Caldo anche sulle Alpi

Al via un fine settimana con il sole protagonista, tempo stabile e caldo anomalo per effetto di un anticiclone associato ad una massa d’aria di origine sub-tropicale, che si spinge fino all’Europa centrale. Tra oggi (sabato 13 aprile) e domenica 14 l’anomalia termica sarà notevole, anche di 10/12 gradi oltre la media di metà di aprile, in particolare domenica quando sarà possibile raggiungere localmente la soglia dei 30°C. Sulle Alpi lo zero termico raggiunge la quota eccezionale di 4000 metri, con conseguenze negative per il pericolo valanghe e per le condizioni dei ghiacciai.

Il tempo stabile e il caldo estivo proseguiranno fino a lunedì 15: a seguire si conferma un generale peggioramento del tempo e forti venti per l’azione di due distinte perturbazioni. Una, la n.3 del mese, in discesa dall’Europa settentrionale e associata ad una massa d’aria di origine artica, che a metà settimana sarà responsabile di un brusco calo termico; l’altra (la n.4 del mese), in risalita dall’entroterra nord-africano verso la Sicilia e le regioni meridionali.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 13 aprile

In tutte le regioni tempo stabile e soleggiato, con al più qualche modesta velatura in transito sulle regioni settentrionali. Temperature in lieve generale aumento: caldo anomalo, con valori massimi pomeridiani fino a 27-28 gradi nelle aree interne di pianura del Centro-Nord e delle Isole.

In montagna zero termico fino a 3800-4000 metri. Venti per lo più deboli, settentrionali su basso Adriatico, Ionio e Canali delle Isole, con i relativi mari a tratti ancora mossi. Calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Le previsioni meteo per domenica 14 aprile

Il tempo resta soleggiato ovunque, salvo ancora il passaggio di sottili velature al Nord e sulla Sicilia, più estese dal pomeriggio sull’isola. Temperature in ulteriore aumento.

Valori massimi pomeridiani generalmente compresi tra 22 e 28 gradi, ma con possibili punte di 29-30 gradi nelle valli e aree di pianura del Nord e delle regioni del Centro-Sud. Zero termico stabile sui 3800-4000 metri. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.