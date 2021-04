Meteo 13 aprile, il maltempo insiste su alcune regioni

La perturbazione che sta attraversando la nostra Penisola influenzerà le condizioni meteo sull'Italia anche nella giornata di domani, quando porterà maltempo diffuso. Le piogge sono attese soprattutto al Nord-Est, sulle regioni centrali e sul basso versante tirrenico. In arrivo ancora nevicate su Alpi e Appennino, e venti sostenuti su Centro-Sud e Isole maggiori.

Domani si propagheranno sull'Italia anche le correnti fredde che seguono la perturbazione, e provocheranno un sensibile calo delle temperature.

Condizioni meteo in miglioramento nella parte centrale della settimana: mercoledì, con la perturbazione in allontanamento, osserveremo le ultime piogge residue per lo più concentrate all’estremo Sud, dove anche le temperature andranno incontro a un ulteriore calo, mentre nel resto d’Italia, pur senza la presenza dell’alta pressione, il tempo risulterà in prevalenza bello e caratterizzato da rialzo termico.

Le previsioni meteo per martedì 13 aprile

Domani tempo in miglioramento al Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori, con graduali schiarite nel corso del giorno. In generale nuvoloso altrove: piogge sparse su Nord-Est, regioni centrali, Campania, Puglia e Calabria Tirrenica; neve oltre 500-700 metri sulle Alpi Orientali, oltre 800-1200 metri sull’Appennino Centrale e Settentrionale, con possibili rovesci nevosi sui rilievi dell’Abruzzo. Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest, in calo nel resto d’Italia.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 aprile

Mercoledì al mattino bello al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, nuvole altrove: qualche pioggia in Calabria, con nevicate sui rilievi oltre 1400-1500 metri. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento in Liguria, Basso Piemonte e regioni centrali tirreniche: qualche pioggia sulla Liguria, con deboli nevicate sui rilievi oltre 1000-1200 metri. Temperature massime in calo al Nord-Ovest e nelle regioni meridionali, in rialzo nel resto d’Italia