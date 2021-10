Meteo, crollo termico e tempo instabile tra il 13 e il 15 ottobre

La settimana si è aperta con tempo molto instabile in buona parte del Centro-Sud e appare destinata a proseguire con una situazione meteo decisamente movimentata.

Dopo una breve tregua attesa per martedì 12 ottobre, infatti, sul Paese si attiveranno correnti settentrionali, fredde e intense, che saranno responsabili di una nuova fase meteo instabile e un deciso calo delle temperature.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Mercoledì 13 ottobre le condizioni meteo saranno variabili in diverse regioni, con piogge e e temporali che soprattutto dal pomeriggio colpiranno ancora una volta l'estremo Sud e la Sicilia. Qualche pioggia interesserà anche il basso Veneto, l'Emilia Romagna, la Sardegna e le zone interne di Marche e Abruzzo.

Soffieranno venti fino a moderati settentrionali e in tutto il Paese registreremo un clima piuttosto fresco per la stagione.

Giovedì 14 ottobre le fredde correnti settentrionali si intensificheranno ulteriormente, provocando un ulteriore calo delle temperature che si porteranno su valori di diversi gradi al di sotto della media stagionale. Le condizioni meteo saranno instabili soprattutto al Sud e sul medio versante adriatico, con fenomeni più diffusi sulle estreme regioni meridionali e la Sicilia.

Venerdì 15 ottobre il tempo migliorerà nelle regioni centrali mentre l'instabilità risulterà insistente all'estremo Sud. Il tempo dovrebbe poi risultare ovunque più stabile nel prossimo fine settimana, quando si attenuerà anche la ventilazione settentrionale.