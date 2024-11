Meteo, 13-14 novembre con impulsi instabili e aria più fredda sull'Italia

Nessuna ondata di freddo in arrivo sull’Italia nei prossimi giorni: le temperature, però, saranno molto altalenanti, tra veloci afflussi freddi da nord e da est e risalite di aria temperata dal basso mar Mediterraneo fin verso la regione alpina. Il primo di questi impulsi è quello che in queste ore si riversa sulle regioni settentrionali, associato alla perturbazione n.2 di novembre, in discesa dall’Europa settentrionale e diretta molto velocemente verso la Penisola iberica. Il secondo impulso (perturbazione n.3) è quello che tra giovedì e venerdì scivolerà altrettanto rapidamente dall’Europa orientale verso il mare Adriatico, coinvolgendo temporaneamente anche il Centro-Sud peninsulare. Ne conseguirà un generale raffreddamento, più sensibile sulle regioni adriatiche. Tra questi due impulsi si manifesteranno ancora gli effetti della perturbazione n.1 la quale, dopo aver interessato le Isole maggiori, tra questa notte e le prime ore di giovedì, attraverserà il resto del Sud, dove darà luogo ad una breve fase di tempo molto instabile, con occasione per piogge, rovesci e anche qualche isolato temporale. Per il fine settimana, infine, si profila di nuovo la rimonta dell’alta pressione su tutto il Paese e un diffuso rialzo delle temperature.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 13 novembre



Al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio tempo stabile e soleggiato: dal pomeriggio nubi a quote medio-alte in aumento sulle regioni settentrionali a partire dalle zone alpine. Sulla Sardegna schiarite soprattutto nel settore occidentale. Nel resto del Paese cielo in prevalenza nuvoloso. Nubi più compatte e dense, associate ad alcune precipitazioni, al Sud peninsulare, sul Molise e sulla Sicilia orientale. Temperature minime in calo al Centro-Nord: valori all’alba intorno allo zero in val padana e localmente anche poco al di sotto, con possibili deboli gelate. Massime in contenuto rialzo al Nord, per lo più stazionarie altrove. Ventoso tra la Sardegna e basso Tirreno.

Previsioni meteo per giovedì 14 novembre

Giovedì al Nord-Ovest il tempo resta in prevalenza soleggiato. Al Nord-Est e sul medio alto Tirreno maggiore variabilità, con passaggi nuvolosi a inizio giornata, associati a locali brevi piogge in Romagna; tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio. Nelle restanti regioni prevalenza di nuvole, con alcune precipitazioni: al mattino all’estremo Sud, nel pomeriggio-sera sul medio e basso adriatico e sulla Sardegna. Su Abruzzo e Molise quota neve in brusco calo fin verso 1300 metri. Temperature: massime in diminuzione al Centro-Nord, più sensibile sul versante adriatico. Clima ancora molto mite su Calabria e Isole maggiori. Venti settentrionali in rinforzo su tutti i mari e al Centro-Sud.