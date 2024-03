Meteo 12 marzo: ancora qualche pioggia o temporale, ecco dove

L’intensa perturbazione atlantica responsabile della recente ondata di maltempo sull’Italia, con molti disagi e criticità, si è ormai allontanata in modo definitivo verso i Balcani. Dietro di sé lascia però condizioni meteo ancora instabili, e dunque favorevoli ad altre precipitazioni, ma in un contesto di tempo variabile.

In particolare, martedì 12 marzo piogge e temporali potranno coinvolgere parte del Centro-Sud, mentre al Nord il tempo sarà decisamente più stabile. Mercoledì questa instabilità tenderà a ridursi notevolmente, consentendo un miglioramento del tempo anche sulle regioni centro-meridionali.

Da giovedì, poi, con il rialzo più deciso della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale, su tutto il nostro Paese si instaureranno prevalenti condizioni di tempo stabile, dunque senza precipitazioni di rilievo, destinate ad accompagnarci almeno fino al weekend. Le temperature, inizialmente su valori prossimi alla norma del periodo, tenderanno a riportarsi velocemente al di sopra, con un clima tipicamente primaverile.

Le previsioni meteo per martedì 12 marzo

Su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e Sicilia prevalenza di nuvole e di tempo instabile, con piogge intermittenti, locali rovesci o temporali. In mattinata residue precipitazioni anche sulla Sardegna. Nel resto dell’Italia situazione più tranquilla con ampie schiarite, specie nel pomeriggio al Nord. Dalla sera i fenomeni tenderanno ad attenuarsi o esaurirsi del tutto, con rasserenamenti su gran parte delle regioni peninsulari.

Temperature massime in rialzo al Nord, in ulteriore lieve calo al Sud e sulla Sicilia. Venti da tesi a forti di Maestrale o da ovest al Sud e sulle Isole, fino a burrascosi su Sardegna e Canale di Sicilia dove i mari saranno localmente agitati. Resteranno molto mossi gli altri bacini meridionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 marzo

Al Centro-Nord condizioni meteo stabili e tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera in transito tra la notte e il mattino, in trasferimento verso il Sud. Spiccata variabilità sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, con alternanza di sole e annuvolamenti. Nel pomeriggio brevi e isolati rovesci in sviluppo nelle zone interne del basso Lazio, su Campania e Calabria, in esaurimento nel corso della serata.

Temperature massime per lo più in aumento e superiori alla norma, con valori diffusamente fin verso i 16-18 gradi. Venti in decisa attenuazione: a tratti ancora moderati di Maestrale al Sud e sulle Isole maggiori.