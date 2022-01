La perturbazione numero 2 del mese si sta oramai allontanando verso la Grecia, ma il flusso di aria fredda proveniente dai Balcani non è destinato, per ora, a placarsi: mercoledì 12 gennaio insisteranno ancora le nuvole su molte zone del Centro-Sud e, specie nelle prime ore del giorno, saranno possibili nevicate fino a bassa quota sulle regioni centrali, poi su Sicilia e localmente in Sardegna. Poi, da giovedì è atteso un graduale rialzo della pressione a partire dal Centro-nord e un miglioramento del tempo anche al Centro-Sud. Le temperature torneranno a salire, specie da venerdì quando l’alta pressione di consoliderà con più decisione sull’Italia garantendo condizioni meteo stabili in tutto il Paese con una prevalenza del sole.

Previsioni meteo per mercoledì 12 gennaio

Mercoledì nuvole su regioni centrali adriatiche, Lazio, Sud e Isole Maggiori: deboli nevicate fino a bassa quota sul versante adriatico dell’Appennino Centrale; rischio di piogge più diffuso in Sicilia e localmente Sardegna, con nevicate sui rilievi, anche al di sotto di 1000 metri nell’entroterra. Bel tempo nel resto d’Italia, con schiarite più ampie al Nord, poi Toscana e Marche.



Temperature senza grandi variazioni, ma in lieve calo: rischio di gelate diffuse soprattutto al Nord; valori massimi sotto la norma climatica stagionale al Centro-sud. Venti forti da nord nord-est al Centro-sud e sulle Isole Maggiori, raffiche burrascose.

Previsioni meteo per giovedì 13 gennaio

Giovedì al Centro-Nord giornata soleggiata, con schiarite in Campania e Sardegna. Nel resto del Sud e delle Isole osserveremo una nuvolosità sparsa, per lo più variabile e irregolare, con qualche pioggia nel nord e nell’est della Sicilia; sui rispettivi rilievi deboli nevicate fino a quote intorno a 1000-1200 metri.



Temperature minime diffusamente sotto lo zero al Nord; locali gelate anche nelle zone interne delle regioni centrali. Temperature massime in rialzo su aree alpine centro-orientali e in Sardegna. in leggera flessione invece al Sud. Freddo invernale con valori di temperatura al di sotto della norma sul medio Adriatico e in gran parte del Sud. Venti da nord o nordest in attenuazione su alto Adriatico, Liguria e al Centro-Sud. Mari: poco mosso l’alto Adriatico e i tratti sotto costa dei settori orientali del Ligure, del Tirreno e del Canale di Sicilia; mossi o molto mossi i restanti bacini.