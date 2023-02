Meteo, 12 febbraio con qualche nota instabile al Sud poi rialzo termico

Un debole e veloce fronte freddo (perturbazione n. 6 del mese di febbraio) transiterà tra domenica 12 febbraio pomeriggio e lunedì al Sud e in Sicilia, determinando un temporaneo ma modesto calo termico e portando poche precipitazioni di rilievo. Su gran parte del Centro-Nord e in Sardegna l’alta pressione sarà garanzia di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Sia domenica che lunedì farà ancora freddo al mattino con deboli gelate nelle regioni settentrionali e centrali. Tra martedì e mercoledì alta pressione in ulteriore rinforzo, anche al Sud, e temperature in generale e sensibile aumento con valori che si porteranno ovunque oltre le medie stagionali.

Le previsioni meteo per domenica 12 febbraio

Domenica nubi in graduale aumento su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia con qualche debole e isolata precipitazione nel pomeriggio sulle regioni meridionali, nevose sui rilievi oltre 1200-1300 metri. In serata qualche precipitazione raggiunge anche il nord e l’est della Sicilia. Nel resto del Centro-Nord e in Sardegna cielo sereno o al più poco nuvoloso. Freddo mattutino, con deboli ma diffuse gelate nelle regioni settentrionali e centrali. Temperature massime in generale lieve crescita con valori oltre la norma al Nord. Venti moderati da nord o nordovest sui mari del Centro-Sud e sulle regioni meridionali. Mossi il medio-basso Adriatico, lo Ionio, il Canale di Sicilia e di Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 13 febbraio

Un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Appennino campano, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna tirrenica con soltanto occasionali e deboli precipitazioni sulla Calabria ionica e nel sudest della Sicilia. Tempo generalmente soleggiato nel resto d’Italia. Temperature: minime in aumento, ma con ancora deboli gelate all’alba Centro-Nord. Temperature massime senza grandi variazioni, al più in leggera flessione al Sud e Sicilia; valori oltre la norma nelle regioni settentrionali. Venti deboli, salvo locali rinforzi da nordest tra lo ionio e la Sicilia. Mari da poco mossi a localmente mossi al Centro-Sud.