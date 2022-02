Meteo, 12 febbraio con poche piogge. Peggioramento più intenso per San Valentino

Durante il fine settimana una debole perturbazione (la n.3 del mese) transiterà al Centro-Sud dove non sono previste comunque piogge rilevanti. Nonostante gli scarsi effetti meteo di questo sistema nuvoloso, l’aria più fredda al suo seguito determinerà un generale calo termico con le temperature che torneranno verso valori più normali per il periodo. Un peggioramento più significativo sembra, però, profilarsi all’inizio della prossima settimana quando il nostro paese verrà raggiunto da una più intensa perturbazione atlantica (la n. 4 di febbraio) con piogge un po’ più diffuse, che torneranno a interessare anche le regioni settentrionali dove si avrà una breve interruzione del periodo siccitoso, ma con accumuli ancora decisamente insufficienti a colmare il grave deficit, specie al Nord-Ovest; durante questa fase piovosa, c’è da segnalare anche la possibilità di nevicate fino a quote collinari sulle regioni nord-occidentali. Successivamente, da metà settimana, è probabile una nuova espansione dell’alta pressione che dovrebbe riportare generali condizioni di tempo stabile e temperature in risalita.

Le previsioni meteo per sabato 12 febbraio

Tempo soleggiato al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, a parte un po’ di nuvole sul Piemonte e inizialmente anche in Emilia Romagna. Nubi alternate a momenti soleggiato su Sardegna e settore del basso Tirreno. Cielo molto nuvoloso nel resto d’Italia con gli addensamenti più compatti fra Abruzzo, Molise e Puglia dove saranno possibili isolate piogge.



Temperature massime in generale diminuzione, eccetto sulle regioni centrali tirreniche. Venti da nord o nord-est in rinforzo fino a moderati o tesi su alto Adriatico, Liguria e regioni centrali. Mari: mossi l’Adriatico, il Ligure, il Tirreno settentrionale e il Mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 13 febbraio

Nuvolosità irregolare sul Piemonte occidentale, in Romagna e al Centro-Sud, a parte ampi rasserenamenti in Sicilia. Maggiori schiarite sul resto del Nord, salvo qualche velatura passeggera. A fine giornata tendenza a un graduale peggioramento al Nord-Ovest e in Toscana.



Temperature minime in calo con valori localmente sottozero al Nord; massime stazionarie o in lieve diminuzione e vicine alla norma. Venti per lo più deboli. Ancora localmente mossi i mari occidentali.