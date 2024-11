Meteo, 12-13 novembre con calo termico, temporali e neve: le previsioni

Il vortice ciclonico associato alla perturbazione numero 1 di novembre, responsabile dell’instabilità attiva sulle due Isole maggiori, insisterà anche nella giornata di martedì, coinvolgendo anche la Calabria. Mercoledì le piogge e i rovesci si sposteranno sulle regioni meridionali peninsulari, per poi attenuarsi giovedì. Le regioni del Nord invece nel corso della notte sono raggiunte da un veloce fronte freddo (perturbazione nr.2 del mese) che darà luogo ad una breve fase di maltempo in parte del Nord-Ovest, con nevicate sulle Alpi e qualche pioggia in Piemonte e Liguria; nel pomeriggio di martedì le condizioni in queste regioni saranno già in miglioramento e la perturbazione si allontanerà diretta verso il sud della Francia. L’aria fredda che l’accompagna porterà un sensibile calo termico soprattutto al Nord-Ovest, dove però entro giovedì la temperatura tornerà su valori nella media o poco oltre.

Previsioni meteo per oggi, martedì 12 novembre



Al mattino cielo nuvoloso o coperto in Emilia Romagna e regioni di Nord-Ovest con deboli piogge sparse in Piemonte, Valle d’Aosta ed estremo ponente ligure; neve sulle Alpi piemontesi e valdostane oltre 1000/1300 metri; migliora tra pomeriggio e sera. Nubi e tempo instabile nelle Isole e in Calabria, con piogge e temporali specie in Sicilia e nella Sardegna orientale. Nuvolosità sparsa anche al sul medio e basso versante adriatico, con qualche pioggia in Salento. Poche nuvole e ampie schiarite sul versante tirrenico. Temperature in calo al Nord, più sensibile nelle regioni nord-occidentali; stazionarie o in lieve calo altrove. Venti moderati o forti in Liguria, alto Adriatico e parte del Centro-Sud. Mari per lo più mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 13 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Umbria e Toscana; in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con qualche schiarita dal pomeriggio in Sardegna e nubi più compatte con piogge e rovesci sparsi in Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Temperature minime in calo al Centro-Nord; massime in contenuto rialzo al Nord-Ovest, per lo più stabili altrove. Ventoso a tratti sulle zone alpine; venti moderati nel basso Tirreno.