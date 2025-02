Meteo: 12-13 febbraio con tempo instabile. Freddo artico in arrivo a San Valentino

La perturbazione atlantica (la numero 4 di febbraio) nelle prossime ore porterà altro maltempo su gran parte del Centro-Nord, sebbene con piogge per lo più deboli e nevicate solo a quote elevate, perché le temperature rimarranno su valori nella norma o di poco al di sopra. Domani (giovedì 13) tempo instabile al Centro Italia, dove insisterà qualche pioggia, mentre al Nord la temporanea tregua del maltempo favorirà la formazione delle nebbie sulle zone pianeggianti.

In ogni caso la pausa del maltempo sarà di breve durata, perché già venerdì 14 (San Valentino) un’altra perturbazione (la numero 5 di febbraio) accompagnata da una massa d’aria fredda artica, raggiungerà la nostra Penisola, portando un nuovo peggioramento del tempo su molte zone del Centro-Nord, dove anche le temperature andranno incontro a un brusco calo.

L’evoluzione successiva mostra ancora notevole incertezza, tuttavia lo scenario al momento più probabile è quello caratterizzato dalla formazione di un intenso vortice ciclonico destinato poi a muoversi lungo la Penisola, scatenando così su molte regioni una fase di forte maltempo invernale.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 12 febbraio)

Nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge, per lo più deboli, su Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Lombardia, Liguria, gran parte del Centro e Campania; qualche nevicata sulle Alpi Orientali oltre 1000-1200 metri.

Temperature massime in leggera diminuzione nelle regioni del versante tirrenico, pressoché invariate altrove. Venti in prevalenza da deboli o moderati meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 13 febbraio

Cielo grigio sulle pianure del Nord a causa di nubi basse e nebbie; nuvolosità irregolare altrove, con locali piogge tra basso Lazio e Campania. Nel pomeriggio nuvole non compatte in tutto il Paese, con piogge sparse nelle regioni centrali e nelle zone interne del Sud e delle Isole.

In serata graduale peggioramento al Nord-Est per l’avvicinarsi di un fronte freddo. Temperature minime in lieve calo al Nord, in aumento al Sud; massime stabili o in leggero aumento.