Meteo 11 ottobre: ancora anticiclone e caldo anomalo, ma l'autunno sta per alzare la voce

La coda d’estate insisterà in tutta Italia fino a venerdì, con condizioni meteo stabili e soprattutto un clima eccezionalmente caldo per il periodo. Le temperature restano infatti ben al di sopra delle media stagionali, con massime che anche nelle prossime ore si spingeranno fino a 30 gradi e possibili punte anche superiori. Un caldo anomalo che si farà sentire anche in montagna, con lo zero termico che, sulle Alpi, rimarrà collocato attorno ai 4.000 metri, quota davvero insolita per questo periodo.

La situazione meteo inizierà a cambiare nel fine settimana, con l’arrivo di una debole perturbazione (la numero 2 di ottobre) che porterà un moderato peggioramento del tempo al Nord e Toscana, con una flessione delle temperature che, comunque, rimarranno al di sopra della norma. Nei giorni successivi, in base alle ultime proiezioni, è probabile che l’Italia sia attesa da una fase più piovosa e fresca, dalle caratteristiche più autunnali rispetto a quanto visto nella prima parte di ottobre.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 ottobre

Mercoledì giornata soleggiata in gran parte d’Italia, con appena qualche temporaneo annuvolamento, specie in Liguria, Toscana e all’estremo Sud. Nelle prime ore del giorno qualche banco di nebbia in rapido dissolvimento su pianure del Nord e valli del Centro.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo, comunque ancora ben al di sopra della norma. Venti di debole intensità, mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 12 ottobre

Giovedì rispetto ai giorni precedenti qualche nuvola in più al Nord, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato. Nelle prime ore del giorno qualche nebbia sulle pianure del Nord. Temperature massime con poche variazioni e sempre in generale al di sopra dei valori medi stagionali. Venti di debole intensità.