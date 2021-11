Meteo, 11 novembre a rischio forte maltempo sulla Sicilia

Il vortice di bassa pressione che si è posizionato sul Mediterraneo Occidentale, in prossimità delle Baleari, influenzerà il tempo in Italia anche nei prossimi giorni con ancora un po’ di maltempo che insisterà al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, mentre andrà meglio al Nord dove non sono previste piogge di rilievo se non qualche precipitazione nelle prossime ore nell’estremo Nordovest. Il vortice di bassa pressione contribuirà a mantenere attiva una moderata ventilazione su gran parte dei nostri mari, in particolare quelli di ponente. Si tratterà per lo più di venti tiepidi, provenienti dai quadranti meridionali, per cui le temperature si attesteranno su valori in generale al di sopra della norma, con le massime che oltrepasseranno i 20 gradi al Sud e regioni tirreniche. Nel fine settimana sembra probabile l’arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa (la n. 5 del mese ) il cui ingresso nel Mediterraneo darà alla formazione ad ovest della nostra penisola di un altro vortice di bassa pressione con un peggioramento del tempo atteso tra sabato e domenica al Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 11 novembre

Giovedì nuvole su gran parte d’Italia. Rovesci e temporali sparsi su Sicilia, nord ed est della Sardegna; da segnalare qualche pioggia su Calabria meridionale e nel pomeriggio anche su Piemonte meridionale e Liguria di ponente; al mattino piogge sparse anche su Lazio, Umbria occidentale e Toscana ma in rapida attenuazione. Temperature massime in ulteriore aumento in gran parte del Nord, in lieve calo su regioni tirreniche e Sicilia. Venti moderati o tesi di Tramontana in Liguria, di Scirocco tra il Tirreno e lo Ionio meridionale. Mossi o molto mossi i mari di ponente e il Mar Ionio.

Previsioni meteo per venerdì 12 novembre

Venerdì alternanza tra sole e nuvole al Nord, in generale senza piogge. Nuvole più numerose e insistenti nel resto d’Italia, con qualche pioggia su zone interne del Centro, Campania e Calabria. Temperature massime in leggero calo al Sud, senza grandi variazioni nel resto d’Italia con clima in generale mite per il periodo. Venti in ulteriore attenuazione: risulteranno in prevalenza deboli, salvo residui moderati rinforzi da sudest nel mar Ligure e sullo Ionio meridionale.