Meteo, freddo invernale tra l'11 marzo e il weekend. In arrivo anche una perturbazione: le zone coinvolte

In questa prima decade di marzo, ancora gravemente segnata da una siccità tra le peggiori degli ultimi 60 anni, l’Italia sperimenta un freddo di stampo invernale. Da venerdì 11 marzo, in particolare, osserveremo un nuovo afflusso di aria artica continentale che, dalla vicina Penisola balcanica, si riverserà sulla nostra Penisola, investendo più direttamente il Nord e le regioni adriatiche, con un conseguente brusco calo delle temperature.

Il prossimo fine settimana, dunque, sarà segnato ancora da clima invernale ma secco, con assenza di precipitazioni di rilievo, nonostante un leggero indebolimento dell’anticiclone di blocco sula Scandinavia. Ne approfitterà una perturbazione atlantica che, muovendosi verso il basso mar Mediterraneo, porterà qualche pioggia esclusivamente tra Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per venerdì 11 marzo

Domani cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su buona parte delle regioni settentrionali, con nubi più compatte sul Piemonte e la possibilità di deboli nevicate nel settore prealpino della regione fin verso 600-800 metri. Nuvolosità molto più irregolare nel resto dell’Italia, con spazi di sereno più ampi dalla sera sul medio Adriatico, al Sud peninsulare e nell’ovest della Sicilia.

Temperature massime in aumento sulle Isole; in calo sensibile al Nord e sulle regioni adriatiche dove non si andrà oltre i 9-10 gradi; sul lato tirrenico la diminuzione sarà più contenuta.

Venti: da moderati a tesi di Scirocco sulla Sardegna e sui mari circostanti, deboli o localmente moderati da est-nordest sul medio-alto Adriatico e sulla valle padana, di Tramontana in Liguria. Mari: fino a molto mossi il mare e Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 12 marzo

Sabato sulle regioni di Nord-Ovest e sulle Isole cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con alcune piogge sulla Sardegna, in estensione all’ovest e al sud della Sicilia tra il pomeriggio e la sera. Deboli nevicate sulle Alpi Cozie e Marittime fin verso 300-400 m. Nel resto del Paese gli annuvolamenti si alterneranno alle schiarite, più ampie e durature nella seconda parte della giornata.

Temperature massime in ulteriore diminuzione al Nord e sulle regioni peninsulari: clima decisamente freddo, con valori ben al di sotto della norma, sulla valle padana e sul versante adriatico dove non si andrà oltre gli 8-9 gradi. Venti moderati o tesi di Scirocco sul mar Tirreno e intorno alle Isole, con forti raffiche sulla Sardegna e mari fino a molto mossi.